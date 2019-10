Prvá Family Friendly Firma UNICEF na Slovensku – IBM International Services Centre, s.r.o.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2019 (Webnoviny.sk) - Prvou firmou na Slovensku, ktorej bol udelený titul Family Friendly Firma od UNICEF je IBM International Services Centre, s. r. o.. Tento titul sa udeľuje zamestnávateľom so silným akcentom na podporu rodiny. IBM splnila ako prvá firma na Slovensku prísne kritériá UNICEF. Audit zo strany UNICEF trval viac ako 3 mesiace. Titul dostala spoločnosť IBM na 3 roky, v priebehu ktorých sa zaviazala podporovať aktivity UNICEF, hlavne jeho program SVETOVÝ RODIČ. Ivan Tomko, Talent Acquisition Lead Slovakia zo spoločnosti IBM hovorí: "Získať titul Family Friendly Firma od UNICEF bola pre nás v IBM výzva. Rodina a podpora rodiny je pre našu firmu veľmi dôležitá. V IBM vždy ponúkame viaceré benefity, ktoré môžu naši zamestnanci využívať spolu so svojimi rodinami. Sme veľmi radi, že sme splnili prísne kritériá organizácie UNICEF. Je to pre nás ďalším potvrdením toho, že IBM je na Slovensku medzi zamestnávateľmi lídrom, ktorý zachytáva svetové trendy."Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF dodáva: "Sme radi, že práve taká firma ako IBM sa stala prvou Family Friendly Firmou na Slovensku. Podpora rodiny zo strany zamestnávateľov je jedna z kľúčových tém UNICEF na celom svete. Osobne ma teší, že IBM nám pomôže spromovať kľúčový program SVETOVÝ RODIČ UNICEF medzi svojimi zamestnancami."Inzercia