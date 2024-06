Prvá munícia kúpená v rámci českej zbierky je už na Ukrajine. Robíme, čo je potrebné, napísal Fiala

25.6.2024 (SITA.sk) - Prvú dodávku munície kúpenú v rámci českej iniciatívy v krajinách mimo Európskej únie NATO odovzdali Ukrajine. Oznámil to v utorok na mikroblogovacej sieti X predseda českej vlády Petr Fiala „Prvá zásielka munície z našej iniciatívy dorazila pred časom na Ukrajinu. Robíme, čo je potrebné," napísal premiér. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.https://x.com/P_Fiala/status/1805533407419498621Český prezident Petr Pavel ešte vo februári uviedol, že v krajinách mimo EÚ a NATO našiel 800-tisíc kusov munície vrátane munície kalibru 122 mm a 155 mm, ktorú by bolo možné kúpiť pre Ukrajinu. Na základe českej iniciatívy by ukrajinská armáda mohla dostávať 50 až 100-tisíc kusov munície mesačne.