Prvá muzeálna expozícia o Štefánikovi bola v roku 1933 v Piešťanoch

Foto: TASR – Zdenko Dzurjanin

Piešťany 9. mája (TASR) – Výstavu pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika otvára vo štvrtok Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch. Pripomína ňou tiež vznik historicky prvej muzeálnej expozície generála Štefánika na Slovensku, ktorú práve toto múzeum sprístupnilo 29. júna 1933.Expozícia mohla vtedy vzniknúť vďaka tomu, že Piešťanská muzeálna spoločnosť s jej riaditeľom Imrichom Winterom oslovila rodinu v blízkych Košariskách a získala od Štefánikových príbuzných časť predmetov z pozostalosti – malú kolekciu osobných vecí, ako vizitky, peňaženka, podplukovnícka uniforma, vreckovka, vankúš, predmety z etnografických zbierok z územia Slovenska, z Tahiti a oblasti Polynézie, Číny, Japonska a severnej Afriky. Tiež kolekciu fotografií, medzi ktorými bola aj unikátna fotografia Štefánika krátko pred odletom do vlasti s datovaním 4. mája 1919 na letisku Campoformido. Niektoré kusy nábytku fary v Košariskách (rodného domu Štefánika) daroval evanjelický kňaz Michal Valášek.Kurátorom aktuálnej výstavy vo výstavných priestoroch Vily dr. Lisku s názvom Viete vy vôbec, koho ste mali? je historik múzea Andrej Bolerázsky. Na výstavu použil aj viacero exponátov z expozície, ktorá so zmenami a prestávkou v čase normalizácie v rokoch 1968 až 1989 trvá v múzeu dodnes.uviedol Bolerázsky pre TASR. Prostredníctvom fotografií, kolekcie textílií, malého súboru z etnologických zbierok, ktoré Štefánik vytvoril počas svojich mimoeurópskych ciest, fotografií približuje jeho život, štúdiá, vedecké, diplomatické i vojenské pôsobenie. "Dotvárajú ich portréty Štefánika – obrazy, busty a plastiky. Zaujímavé sú plagáty vydané už po prvej svetovej vojne, ktoré dokumentujú vznik, organizáciu a činnosť Česko-slovenských légií, cesty československých politikov i vojenské transporty legionárov do vlasti," uviedol Bolerázsky. Výstava potrvá do 31. júla, po nej sa exponáty vrátia do expozície v Kúpeľnej dvorane. V blízkom čase prejde reinštaláciou a modernizáciou, na ktorú získalo múzeum grantové prostriedky.