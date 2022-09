Prvá októbrová sobota sa bude niesť v duchu tých najlepších športových výkonov v obci Chorvátsky Grob

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie Susedský HI po úspešnom projekte "FESTIVAL POHYBU" odštartujú prvý ročník cestných pretekov začiatkom budúceho mesiaca. Na priaznivcov behania čakajú dovedna 4 bežecké kategórie, do ktorých sa môžu zapojiť malí aj veľkí bežci rôznych vekových skupín.Najkratšie disciplíny o dĺžke 250 až 500 metrov sú vyhradené pre najmenších súťažiacich vo veku od 2 až 10 rokov. Stredná trasa o vzdialenosti 1,2 km je určená pre juniorských bežcov do veku 14 rokov.Najdlhšia trasa s dĺžkou 5 km je pripravená pre všetkých pretekárov vo veku od 15 rokov a jej štart je naplánovaný na 10:00. Bežci sa prebehnú tými najkrajšími zákutiami malebnej obce Chorvátsky Grob, ktorá ponúkne rýchlu trať s možnosťou vidieť veľa osobných rekordov na 5 kilometrovej trati. Súčasťou pretekov je aj zaujímavý sprievodný program, ktorý poteší nie len samotných súťažiacich, ale aj návštevníkov podujatia.Bežecké podujatie oficiálne odštartuje v priestoroch L-ACTIVITY 1. októbra o 10:00 v Chorvátskom Grobe-Čierna Voda, Jelšová 3511/2.Registrácia pre všetky súťažné kategórie je otvorená do 30.9.2022 na:Link Informácie OZ Susedsky Hi: https://www.facebook.com/susedskyhi Link podujatie FCBook: https://fb.me/e/28QRYthxN Informačný servis