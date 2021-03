Prvá pivná plechovka u nás oslavuje 50 rokov. Špeciálna edícia Zlatý Bažant ´73 pripomína jej historické míľniky

50 rokov od prvej plechovky piva u nás

Edícia, ktorá rozpráva zážitky

Najvýznamnejšie momenty v histórii plechovky z Hurbanova:

Plavba okolo sveta

Himalájska výprava

Let do vesmíru

Africká expedícia

Expedícia India – Cejlón

4.3.2021 (Webnoviny.sk) -Písal sa rok 1971 a pivovar v malom meste na juhu Slovenska urobil veľký krok smerom k spotrebiteľom. A to nielen v Československu, ale v celom vtedajšom východnom bloku. V hurbanovskom pivovare bola spustená do prevádzky prvá výrobná linka na plnenie piva do plechovky. V tých časoch bolo jediným, a teda na trhu najpredávanejším spotrebiteľským balením, vratná sklenená fľaša. Uvedenie plechovky predstavovalo veľkú inováciu, ku ktorej boli spotrebitelia spočiatku skeptickí. Obávali sa nestálosti plechovky. Značka Zlatý Bažant sa rozhodla tieto obavy vyvrátiť a dokázať, že plechovka piva v porovnaní so sklenenými fľašami ponúka lepšie možnosti skladovania, prenosu, ako aj výhodu ľahšej hmotnosti a nerozbitnosti. Ikonická plechovka sa tak stala súčasťou extrémnych výprav a expedícií: oboplávala zemeguľu, bola súčasťou himalájskej výpravy na Nanga Parbat, expedície v Afrike a Indii a vyskúšala si aj extrémne podmienky na obežnej dráhe.Všetky tieto významné míľniky teraz pivovar z Hurbanova pretavil do, ktorý prináša práve pri príležitosti 50. výročia prvej plechovkovej linky. Každé balenie obsahuje 12 plechoviek šesť týždňov vareného ležiaka a zdobia ho ikonické kresby a fakty z jednotlivých expedícií. K dispozícii sú spolu štyri rôznorodé multipacky, pričom každý reflektuje jednu z výprav."Uvedenie plechovky bol v danej dobe prelomový a inovatívny krok. O tom, že to bolo správne rozhodnutie, sa presviedčame dodnes. Plechovka patrí medzi najpraktickejšie a mimoriadne obľúbené balenia," uviedol Peter Tureček, brand manažér značky Zlatý Bažant. "Pri príležitosti 50. výročia sme pozornosť zamerali na fanúšikov nášho piva, a preto sme sa rozhodli uviesť limitovaný multipack s obľúbeným šesť týždňov vareným ležiakom Zlatý Bažant ´73. Týmto balením si chceme zaspomínať na významné expedície, spojené s plnením piva do plechovky, a priblížiť ich aj spotrebiteľom, keďže mnohí o týchto zaujímavých faktoch doteraz možno ani netušili."Špeciálna edícia multipack Zlatý Bažant ´73 je na pultoch obchodov k dispozícii od marca za maloobchodnú odporúčanú cenu 8,99 Eur.V roku 1972 oboplávalo plechovkové pivo Zlatý Bažant zemeguľu s moreplavcom Richardom Konkolským. Aj po 63 000 km plavby v rôznych teplotách si pivo udržalo vynikajúcu chuť.V roku 1973 sa plechovka piva stala súčasťou československej himalájskej výpravy na Nanga Parbat. Pivo Zlatý Bažant sa osvedčilo ako ideálne osvieženie po náročných výkonoch. Prekonalo extrémne počasie a nadmorské výšky.O päť rokov neskôr (1978) sa posádka ruskej vesmírnej lode Sojuz 29, kozmonauti Kovaľonok a Ivančenkov, postarala o to, aby Zlatý Bažant vyletel do vesmíru. Plechovka si tak vyskúšala extrémne podmienky na obežnej dráhe.Zlatý Bažant obstálo na výbornú aj v ďalších náročných podmienkach – počas cyklistickej výpravy do Afriky cez Saharu, kde sa striedali teploty od -3 stupňov do +40 stupňov.Plechovka bola tiež súčasťou potápačskej výpravy do južnej Indie na ostrov Cejlón. Po návrate si pivo zachovalo jeho pôvodnú chuť a lahodnosť.Pripomeňte si všetky míľniky v spoločnosti jedinečnej chuti piva Zlatý Bažant ´73, teraz v originálnych baleniach, ktoré oslovia každého milovníka piva.Informačný servis