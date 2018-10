Prvá plavecká 48-hodinovka sa pokúsi o zápis do knihy rekordov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Topoľčany 18. októbra (TASR) – O zápis do slovenskej i do Guinessovej knihy rekordov sa pokúsia plavci z plaveckého klubu Pirana Sport Club, ktorí organizujú pre verejnosť prvú slovenskú 48-hodinovku v plávaní. Podujatie sa bude konať od 4. do 6. novembra, keď bude mestská plaváreň otvorená a nepretržite sprístupnená verejnosti.Podľa organizátorov ide o prvý slovenský pokus o činnosť, ktorá bude trvať 48 hodín nepretržite štafetovým spôsobom.informovali organizátori.Ako pripomenuli, na podujatí sa očakáva vytvorenie viacerých individuálnych rekordov. Súčasťou podujatia bude aj autogramiáda známych športových osobností.pozývajú organizátori.