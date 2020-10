Prvá pomoc do kultúrneho priemyslu neprišla a Matovič len zľahčuje problém, kritizujú umelci

Už niekoľko mesiacov nemôžu vykonávať svoju prácu

Ohradzujú sa proti diskriminácii

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Upozornili na to zástupcovia umeleckých organizácií v otvorenom liste adresovanému premiérovi Igorovi Matovičovi OĽaNO ). V ňom kritizujú, ako sa premiér k danej problematike postavil a tiež to, že ju podľa nich bagatelizuje na úroveň, akoby išlo len o pár umelcov.Vyzývajú ho, aby ich začal počúvať a riešil ich situáciu. Poukázali, že na Slovensku pracuje v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220-tisíc občanov, čo je približne deväť percent pracujúcich. Dodali, že približne jedna tretina z nich má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80 percent a niektoré odvetvia o 90 percent.Kultúrni zástupcovia vo svojom liste uznávajú, že pomoc pre podnikateľov a fyzické osoby bola poskytnutá, ale zároveň dopĺňajú, že z väčšiny opatrení ľudia a spoločnosti z kultúrnej oblasti vypadli.„Drvivá väčšina spoločností nemá prevádzky, na ktoré bola naviazaná pomoc. Väčšina ľudí v našom priemysle sa živí ako SZČO a tí, ktorí sa k sociálnej pomoci dostali, ňou často nepokryjú ani výšku odvodov, ktoré teraz budú musieť doplatiť,“ vysvetlili situáciu.Tiež uviedli, že mnohí z nich nemôžu od 10. marca vykonávať svoju prácu. Veria, že ich objasnenie aktuálnej situácie napomôže ku komplexnému pochopeniu hĺbky problému a k jeho bezodkladnému a rýchlemu riešeniu a vyriešeniu.Zástupcovia nesúhlasia s tým, že ide o problém v kompetencii Ministerstva kultúry SR (MK SR) , keďže presahuje jeho kompetencie. MK SR nie je tým, kto má podľa nich riešiť potrebu kompenzácie jedného celého priemyselného odvetvia.Objasňujú, že ide o medzirezortný problém, ktorý môže vyriešiť iba vláda. Ako ďalej približujú, sú odvetím hospodárstva ako akékoľvek iné, a preto sa dôrazne ohradzujú proti diskriminácii, ktorej sa im dostáva.„Bez aktuálnej pomoci, kompenzácií a bez pomoci v ďalšom období, keďže pracovať naďalej v normálnom režime nebude možné, naše odvetvie na dlhé roky skončí, infraštruktúra a režimy procesov ‚výroby‘, sú už v súčasnosti v rozvrate,“ upozorňujú. Zároveň vyzývajú predsedu vlády, aby ich začal počúvať a riešil ich situáciu.Pod list sa podpísali Hudobná Únia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Združenie promotérov a festivalov, Asociácia nezávislých producentov, Slovenská jazzová spoločnosť, Klub nezávislých divadiel ADT, Zástupcovia ticketingových spoločností v SR, BTL Komunikačná asociácia, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, Súkromné divadlá Slovenska (SDSK), Združenie Súkromných Divadiel Slovenska (ZSDS), Stojíme pri kultúre a rektorka Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave Bohunka Koklesová.