Prvá satelitná misia Británie sa skončila neúspechom, raketu postihla „anomália“

Raketu postihla „anomália“

Systém Virgin Orbit

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prvá satelitná, ktorá odštartovala zo Spojeného kráľovstva, sa skončila zlyhaním. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Lietadlo americkej spoločnosti Virgin Orbit v pondelok vzlietlo z cornwallského Newquay a vysoko nad Atlantickým oceánom vypustilo raketu so satelitmi, ktorá ich mala vyniesť na obežnú dráhu.Raketa sa spustila a zdalo sa, že stúpa tak, ako má. Virgin Orbit však oznámila, že raketu postihla „anomália“. Satelity, ktoré niesla, nemohla vypustiť a sú stratené. Lietadlo Cosmic Girl - upravený Boeing 747 - sa bezpečne vrátilo na základňu.Zo Spojeného kráľovstva už do vesmíru vyslali rakety, ale zatiaľ nikdy za účelom nasadenia satelitov na orbitu. Skoršie pokusy boli súčasťou vojenských cvičení alebo atmosférického výskumu a stroje, ktoré tam vyslali, sa bezprostredne vrátili späť.Systém Virgin Orbit je relatívne nový a je v prevádzke od roku 2020. Jeho prvý let bol neúspešný, ale nasledovné štyri lety zaznamenali úspech.