Prvá várka taiwanskej pomoci dorazila cez Slovensko na Ukrajinu

31.3.2022 (Webnoviny.sk) - V stredu 30. marca odovzdal vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-Yang Lee slovenskej vláde druhú várku humanitárnej pomoci určenú pre ukrajinských utečencov, ktorú vyzbierali obyvatelia Taiwanu. Táto pomoc má byť nasledovne dopravená na Ukrajinu.Darovacej ceremónie, ktorá sa konala v skladových priestoroch ministerstva vnútra v bratislavských Vajnoroch sa zúčastnili: poslanec Národnej rady a predseda Slovensko-taiwanskej skupiny priateľstva NRSR Peter Osuský, prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov, zástupca Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy Marián Kulich a ďalší.Zastupiteľ Lee sa počas odovzdávania vyjadril, že síce od poslednej darovacej ceremónie uplynul iba týždeň, ale množstvo darovanej humanitárnej pomoci a zdravotníckeho materiálu sa neustále zvyšuje. To iba dokazuje, že Taiwan pomáha tam, kde je to najviac potrebné. Taktiež sa opätovne poďakoval slovenskej vláda, najmä ministerstvu vnútra, ministerstvu zahraničných vecí a colnej správe za ich pomoc pri preprave tohto tovaru na Ukrajinu.Iba minulý týždeň prišlo z Taiwanu na Slovensko viac ako sto ton pomoci určenej pre Ukrajinu a do dnešného dňa je to už viac ako 216 ton potrebného materiálu. Taiwanci skutočne ukázali, že majú dobré srdce a chcú pomáhať.Peter Osuský, predseda Slovensko-taiwanskej skupiny priateľstva NRSR, vyjadril svoju ľútosť nad tým, že sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť minulotýždňovej darovacej ceremónie a bol rád, že sa mohol zúčastniť aspoň tejto a na vlastné oči vidieť všetok materiál, ktorý daroval Taiwan Ukrajine. Tiež sa vyjadril, že Slovensko je poctené tým, že môže pomôcť s prepravou tohto materiálu.Podľa ministerstva vnútra bude všetok tento materiál čo najrýchlejšie prepravený na hranicu a odtiaľ vlakom na Ukrajinu. Iba dnes ráno odišli tri plné dodávky tejto pomoci do Košíc, daľšie budú nasledovať čoskoro.Zástupca Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy Marián Kulich sa vyjadril, že Ukrajinci žijúci na Slovensku boli veľmi dojatí pomocou Taiwancov a nikdy na ich dobrosrdečnosť nezabudnú. Taiwanskú dobrosrdečnosť vyzdvihol aj Grigorij Mesežnikov: "Na darovacej ceremónii som sa zúčastnil už minulý týždeň, ale dnes som prišiel zas, aby som sa opätovne presvedčil o nekonečnej láskavosti Taiwancov."Taiwan stojí spolu s demokratickými krajinami celého sveta a bude pokračovať s pomocou vojnou zmietanej Ukrajine. Verí, že sa vysídlení Ukrajinci budú môcť čoskoro vrátiť domov a pokračovať vo svojich bežných životoch.Informačný servis