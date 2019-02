Prvá veľká rekonštrukcia verejnej budovy v Lubeli sa začne v marci

Verejnú budovu v liptovskej Ľubeli čaká na jar po niekoľkých desaťročiach fungovania prvá úplná rekonštrukcia. Renováciu za pol milióna eur plánujú spustiť v marci. Na snímke verejná budova v obci Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš. V Ľubeli, 3. februára 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Ľubeľa 3. februára (TASR) – Verejnú budovu v liptovskej Ľubeli čaká na jar po niekoľkých desaťročiach fungovania prvá úplná rekonštrukcia. Renováciu za pol milióna eur chce tamojší starosta Erik Gemzický spustiť symbolicky v marci, po tradičnom fašiangovom pochovaní basy. Podujatie má byť rozlúčkou s jej starou podobou.Budova slúži ako sídlo kultúrneho domu, obecného aj matričného úradu. Vďaka rekonštrukcii získa kompletné zateplenie, nové okná, elektroinštalácie aj kotolňu. Obnovou prejdú aj jej vnútorné priestory.priblížil starosta s tým, že takýto spôsob vykurovania bude menej nákladný, efektívnejší a odľahčí aj životné prostredie.Dotáciu vo výške takmer 480.000 eur získali z eurofondových zdrojov. Z vlastných zdrojov obec uhradí opravu sociálnych zariadení, kuchyne a kancelárií obecného úradu. Práce plánujú ukončiť do konca tohto kalendárneho roka.Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy nie je jediným investičným zámerom samosprávy pre tento rok. Miestne zastupiteľstvo vyčlenilo peniaze aj na opravy niektorých poškodených ciest. Do konca mája plánujú zrekonštruovať miestnu telocvičňu.Jej otvorenie bude spojené s oslavou 50. výročia založenia tamojšej školy. Pokračuje aj výstavba obecného bytového domu s 13 bytovými jednotkami, ktorú by mali podľa odhadov starostu dokončiť do konca tohto kalendárneho roka.