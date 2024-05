Prvá zásielka munície v rámci českej iniciatívy dorazí na Ukrajinu „v najbližších dňoch“, povedal Fiala

Prostriedky na českú iniciatívu

Spustenie iniciatívy

29.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajina môže dostať prvú zásielku munície nakúpenú spojeneckými krajinami v rámci iniciatívy pod vedením Česka „v najbližších dňoch“. Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na portál aktualne.cz, v utorok to povedal český premiér Petr Pavel vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii oznámil, že Česko našlo až 800-tisíc kusov delostreleckej munície štandardného kalibru NATO, ktoré by mohli byť zaslané na Ukrajinu v priebehu niekoľkých týždňov, ak by sa našli primerané finančné prostriedky.Viaceré krajiny odvtedy prispeli finančnými prostriedkami na českú iniciatívu, ktorej výsledkom môže byť dodávka až 1,5 milióna kusov munície pre Ukrajinu, uviedol koncom marca český minister zahraničia Celkovo 15 krajín EÚ NATO už podľa Fialu na toto úsilie vyčlenilo viac ako 1,6 miliardy eur.„Prvé desaťtisíce 155-milimetrovej munície dorazia na Ukrajinu v júni,“ povedal Fiala pred stretnutím s európskymi predstaviteľmi v Prahe.Pavel spustil iniciatívu na pozadí toho, že Ukrajina vo februári stratila kontrolu nad kľúčovým mestom Avdijivka v prvej línii v dôsledku vážneho nedostatku munície.Rusko odvtedy zintenzívnilo letecké útoky na ukrajinské mestá a spustilo novú ofenzívu v Charkovskej oblasti, ktorú údajne zastavila prvá línia obrany.Rusku sa darí vyrábať delostrelecké granáty trojnásobnou rýchlosťou v porovnaní so spojencami Ukrajiny, a to za štvrtinovú cenu, informovala v nedeľu televízna stanica Sky News s odvolaním sa na analýzu poradenskej spoločnosti Bain & Company.