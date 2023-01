Prvé kolo prezidentských volieb v Česku by vyhral Babiš. Ako ovplyvní verdikt súdu hlasovanie?

Verdikt môže Babišovi pomôcť

Druhé kolo o dva týždne

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najviac hlasov by teraz v českých prezidentských voľbách podľa prieskumu agentúry Ipsos získal expremiér Andrej Babiš (ANO), ktorého by volilo 28,6 percenta respondentov.Na druhom mieste je Petr Pavel (27,8 %) a tretia je Danuše Nerudová (24,6 %). Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Prieskum agentúry Ipsos sa konal 5. až 8. januára, čiže ešte pred tým, ako súd zbavil Andreja Babiša obžaloby v kauze Čapí hnízdo.Podľa politológa Josefa Mlejnka môže toto rozhodnutie ďalší vývoj prezidentských volieb ovplyvniť.„Babišovi to rozhodne pomôže v druhom kole. V tom prvom predpokladám, že získa skôr hlasy svojich stálych priaznivcov," povedal Mlejnek.„V druhom je však možné, že šéf hnutia ANO dostane aj hlasy voličov, ktorí by ho predtým pre trestné stíhanie nepreferovali a nepatria k skalným priaznivcom Babiša. Môžu ho uprednostniť napríklad tí, na ktorých dopadajú vysoké ceny energií," vysvetlil politológ.Prvé kolo českých prezidentských volieb bude počas najbližšieho piatku a soboty. V piatok budú volebné miestnosti otvorené od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.Prípadné druhé kolo bude nasledovať o dva týždne neskôr, čiže v piatok 27. a v sobotu 28. januára.