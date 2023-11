Prvé kroky Ficovej vlády smerujú k rozkladu právneho štátu a oslabeniu demokratického zriadenia, tvrdia progresívci

Prevzali nadvládu v rezorte vnútra

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Beztrestné páchanie protispoločenskej činnosti

Humanizácia trestného práva

8.11.2023 (SITA.sk) - Prvé kroky vlády Roberta Fica Smer-SD ) nesmerujú k zabezpečeniu riadneho fungovania štátu, ale k rozkladu právneho štátu, oslabeniu demokratického zriadenia, zvýšeniu svojho vplyvu na nezávislosť súdov či k zmareniu riadneho vyšetrovania káuz ľudí blízkych vládnym predstaviteľom.Na sociálnej sieti to uviedlo hnutie Progresívne Slovensko (PS) . Svoje tvrdenie odôvodňuje piatimi príkladmi, ktoré má po nástupe k moci na svedomí nová vláda.PS tvrdí, že garnitúra ignoruje rozhodnutia prokuratúra o poskytnutí ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, prevzala nadvládu v rezorte vnútra a demonštruje moc, ruší sekcie úradníkov bojujúcich proti hoaxom a propagande, odvolala členov Súdnej rady SR v rozpore s ústavou a taktiež chce znížiť trestné sadzby za ekonomickú a majetkovú kriminalitu.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) podľa progresívcov vyslal spoločnosti jasný odkaz, že ak niekto oznámi podozrenie z páchania trestnej činnosti zo strany vládnych členov či ich prívržencov, žiaden zákon ho neochráni. Šutaj Eštok po nástupe do funkcie postavil mimo služby vyšetrovateľov NAKA , tzv. čurillovcov , ktorí však majú status chráneného oznamovateľa.„Bez funkčného systému ochrany nebude oznamovateľov, bez oznamovateľov nebude vyšetrovanie a bez zákonného vyšetrovania niet páchateľa. Minister vnútra hneď v úvode výkonu svojej funkcie vytvoril priestor na beztrestné páchanie protispoločenskej činnosti, kde trestné činy nevyšetrujú nezávislé orgány trestnej činnosti, ale svojvoľne ich vyhodnocuje minister vnútra a jeho nominanti, čím poprel právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces,“ vysvetlilo PS.PS ďalej tvrdí, že šéf rezortu vnútra na jednej strane pozastavil výkon štátnej služby vyšetrovateľom, ktorí vyšetrovali korupčné kauzy z obdobia predchádzajúcej Ficovej vlády, no na druhej strane nominoval do popredných funkcií v polícii ľudí, ktorí „v tejto vojne stáli na druhej strane“.Podľa progresívcov nemá nová vláda v záujme vyšetriť dôvody vzniku vojny v polícii, ale „ochrániť tzv. našich ľudí“. Tým, že vláda ruší sekcie úradníkov bojujúcich proti dezinformáciám, oslabuje podľa PS schopnosť spoločnosti brániť sa vonkajším vplyvom na politický a bezpečnostný vývoj v krajine či zásahu do demokratického priebehu volieb.Vláda Roberta Fica zároveň bez uvedenia dôvodu odvolala troch členov Súdnej rady na základe právnej úpravy, ktorú v minulosti kritizovali.„Samotní predstavitelia Smeru-SD z opozície namietali, že postup podľa tejto právnej úpravy politizuje Súdnu radu, ktorá okrem iného zabezpečuje verejnú kontrolu súdnictva,“ tvrdí PS. Spomedzi krokov novej vlády PS kritizuje aj tzv. humanizáciu trestného práva, ktorá by mala spočívať v znižovaní trestných sadzieb za ekonomickú a majetkovú kriminalitu.„V čase preberajúcich súdnych sporov voči viacerým ľuďom, ktorí majú blízko k súčasným vládnym predstaviteľom a stíhaní sú za ekonomickú a majetkovú trestnú činnosť, je tento krok v kontexte ostatných krokov vlády len ďalším spôsobom ochrany vlastných záujmov,“ dodali progresívci.