Prvé poradenské centrum sociálnej ekonomiky je v Banskej Bystrici

Na snímke sprava minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) Ján Richter, riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky MPSVaR Ingrid Ujváriová a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko počas otvorenia prvého regionálneho poradenského centra sociálnej ekonomiky na Slovensku v Banskej Bystrici v piatok 17. augusta 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Prvé regionálne poradenské centrum sociálnej ekonomiky na Slovensku otvorili v piatok Banskej Bystrici. Bude mať štyroch zamestnancov. V krajských mestách budú poskytovať záujemcom informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom.Ako na brífingu uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, zamestnanci centier budú pre subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.Regionálne centrá sociálnej ekonomiky nadväzujú na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2018. Ministerstvo podľa Richtera pripravovalo zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s cieľom vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť doň poriadok v pojmoch a regulácii, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia a vytvoriť systém podpory pre sociálne podniky.Podpora sociálneho podnikania bola v legislatíve zakotvená už predtým, veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky však bola nekompletná a roztrieštená legislatíva. To podľa ministerstva spôsobovalo, že v spoločnosti nebola dostatočne docenená a zdôraznená.Prostredníctvom sociálnych podnikov by sa mal vytvoriť okrem iného aj tzv. medzitrh práce, to znamená, že zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie.Zámerom je, aby v Banskobystrickom kraji vzniklo 30 takýchto podnikov. Podporené budú napríklad sociálne podniky bývania, ktoré sa zameriavajú na výstavbu, prestavbu alebo prenájom bytov ľuďom s nízkym príjmom, ale tiež podniky zamerané na starostlivosť o obec a podobne.V evidencii úradov práce je aktuálne viac ako 74.290 dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch.