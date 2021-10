Prvé rokovania medzi Talibanom a USA sa opäť konajú v týchto dňoch

Zástupcovia hnutia Taliban a Spojený štátov amerických počas víkendu rokujú o potláčaní extrémistických skupín v Afganistane a spolupráci pri evakuácii cudzích štátnych príslušníkov z Afganistanu.

V sobotu to potvrdili predstavitelia oboch strán. Stretnutie je prvým svojho druhu od stiahnutia sa amerických ozbrojených síl z Afganistanu koncom augusta. Rozhovory sa uskutočnia v hlavnom meste Kataru Dauha.

Mierová dohoda

Vystupňovanie útokov

9.10.2021 (Webnoviny.sk) -Hovorca Talibanu Suhail Šahín v sobotu pre agentúru Associated Press uviedol, že predmetom rokovaní bude aj mierová dohoda, ktorú podpísal Taliban s Washingtonom v roku 2020.Dohoda viedla k ukončeniu 20-ročnej vojenskej prítomnosti USA v Afganistane. Ďalší predstaviteľ Talibanu pod podmienkou anonymity uviedol, že zúčastnené strany sa budú zaoberať aj problematikou boja proti terorizmu.Od nástupu Talibanu k moci extrémisti z Islamského štátu (IS) vystupňovali útoky na militantné hnutie, ako aj na etnické a náboženské menšiny. V piatok samovražedný útočník patriaci k IS zabil najmenej 46 menšinových šiitských moslimov a desiatky ďalších zranil.Dohoda z roku 2020, ktorú vyrokovala administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa , požaduje od Talibanu, aby prerušil akékoľvek väzby s teroristickými skupinami a garantoval, že krajina nebude poskytovať útočisko osobám, ktoré by mohli zaútočiť na USA a ich spojencov.