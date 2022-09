Prvé stíhačky F16 dorazia na Slovensko v polovici roka 2024, Majer absolvoval prvé rokovania v Pentagone

Prvé kolo rozhovorov v Pentagone

Podpora susednej Ukrajine

15.9.2022 (Webnoviny.sk) - Výroba a dodávky stíhačiek F16 pre Ozbrojené sily SR (OS SR) by sa mali uskutočniť podľa upraveného harmonogramu, teda prvá dodávka lietadiel do SR prebehne v druhom štvrťroku 2024, uviedol štátny tajomník ministerstva obrany SR (MO SR) Marian Majer počas svojej návštevy Spojených štátov (USA).Hlavným cieľom slovenskej obrannej delegácie v USA je prvé kolo obranných rozhovorov v Pentagone vo formáte High Level Defense Group, ktoré sa týka obranných politík USA, Európy a Severoatlantickej aliancie (NATO), situácie v agresii Ruska na Ukrajine, vzájomnej vojenskej spolupráce alebo ďalšieho prehĺbenia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a USA.V rámci návštevy USA naplánovali viacero stretnutí napríklad so spoločnosťou Lockheed Martin, ktorá pre vzdušné sily vyrába viacúčelové stíhacie lietadlá F-16, a taktiež sa mala delegácia na čele so štátnym tajomníkom stretnúť s riaditeľom Defense Security Cooperation Agency (DSCA) Jamesom Hurschom a na Ministerstve zahraničných vecí USA s podtajomníčkou Jessicou Lewis.„USA je pre Slovensko najdôležitejší partner v rámci bilaterálnej obrannej politiky a môžem potvrdiť, že naše vzťahy sú na vynikajúcej úrovni. Jedným z dôkazov je aj Dohoda o obrannej spolupráci (DCA) medzi Slovenskom a USA, týkajúca sa posilnenia bilaterálnej obrannej spolupráce, podpísaná vo februári tohto roka," uviedol na sociálnej sieti Majer.Počas prvého dňa rokovaní podľa Majera americkí partneri vysoko ocenili doterajšiu a pokračujúcu podporu SR pre Ukrajinu, potvrdili dodanie stíhačiek F-16, navrhli možnosti ďalšieho využitia programu Foreign Military Sales na pokračovanie modernizácie OS SR, zaujímali sa o vývoj slovenskej verejnej mienky v otázke vojny na Ukrajine, vzťahu k Rusku a členstvu v NATO a avizovali grant zo špeciálneho fondu americkej vlády na ďalší modernizačný rozvoj OS SR.„Najmä posledný bod, v prípade potvrdenia, bude mať značný pozitívny dopad na prebiehajúcu modernizáciu OS SR a je odrazom prehlbujúcich a rozširujúcich sa vzájomných vzťahov USA a Slovenska," dodal Majer.