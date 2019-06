Prvé Žihadielka v roku 2019 otvorili v Košiciach a vo Svite

Výsledky hlasovania v súťaži ihrisko Žihadielko pre rok 2019:

Prehľad víťazov z predošlých ročníkov (zoradených abecedne)

Zaujímavosti o Žihadielku:



Počas štyroch rokov odovzdali ľudia na webe zihadielko.sk viac ako 11 miliónov hlasov



V roku 2019 získala víťazná desiatka takmer 2,9 milióna hlasov, čo je dvojnásobok doterajšieho maxima



V aktuálnom ročníku prekonalo až šesť miest doterajší rekord (219 725) v počte získaných hlasov, dve – Revúca a Bánovce nad Bebravou – pritom pokorili hranicu 500 000 hlasov



Celkové náklady na vybudovanie jedného ihriska sú 87 000 €, čo v súčte štyroch ročníkov predstavuje hodnotu bezmála 3,5 milióna eur



KOŠICE/SVIT 3. júna (WebNoviny.sk) - V lete vyrastie na Slovensku ďalších desať detských ihrísk Žihadielok. O tom kde, rozhodli v hlasovaní ľudia.Prvé tohtoročné Žihadielko otvorili v sobotu 1. júna v Košiciach na Sídlisku KVP, v nedeľu sa na fantastickom ihrisku prvýkrát zahrali už aj deti vo Svite. Pásku pomáhali zástupcom mesta a Lidla strihať tí najpovolanejší – samotné deti. O tom, že košická mestská časť a Svit patria do víťaznej desiatky lokalít pre rok 2019 rozhodli v hlasovaní na webe zihadielko.sk priamo ľudia. Jedinečné detské ihrisko sa v Košiciach nachádza na Starozagorskej a vo Svite na Štefánikovej ulici. Projekt Žihadielko organizuje spoločnosť Lidl Slovenská republika od roku 2016, v lete sa počet detských ihrísk zaokrúhli na štyridsať."Našimi projektami chceme ľuďom robiť radosť a spájať ich pre dobrú vec. V Lidli radi hovoríme, že všetko, čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. A presne o tom je Žihadielko – o ihriskách rozhodli v hlasovaní ľudia a verím, že tieto krásne ihriská budú deťom a rodinám slúžiť ešte mnoho rokov," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, a dodal: "Tento rok sme zaznamenali rekordný záujem, keď o lokalitách ihrísk rozhodlo viac ako 4 500 000 hlasov. Víťazom srdečne gratulujem a zároveň sľubujem, že Včielka Maja sa so svojimi ihriskami vráti aj budúci rok."Počas slávnostného otvorenia bol pripravený zaujímavý program pre celé rodiny. Na malých návštevníkov čakalo mnoho zaujímavých atrakcií vrátane vystúpení obľúbených Trpaslíkov z RTVS. Deti sa zároveň dozvedeli množstvo zaujímavých informácii o recyklácii a ekologických témach. "Veľmi sa tešíme, že sa práve nám podarilo získať historicky prvé ihrisko Žihadielko v Košickom kraji. Bol to úžasný pocit súťažiť a vidieť, ako sa naša komunita zomkla a nadchla pre dobrú vec. Chceme sa preto aj touto cestou poďakovať všetkým Košičanom a východniarom, ktorí nám v tejto snahe pomohli," uviedol Ladislav Lörinc, starosta košického Sídliska KVP.Zo zisku jedinečného ihriska s motívmi obľúbenej detskej rozprávky sa tešila aj primátorka Svitu Dáša Vojsovičová: "Nesmierne sa tešíme, že vďaka aktivite našich mamičiek a ich neúnavnému vyzývaniu k hlasovaniu sa aj nášmu ´malému´ mestu podarilo získať toto veselé, pestré ihrisko od spoločnosti Lidl. Myslím si, že priestorov, kde môžu tráviť zmysluplne čas deti s rodičmi, nie je nikdy dosť. Verím, že svoj účel bude plniť na 100 percent, a teda bude miestom radosti, pohybu a hlasného detského smiechu."Okrem Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a Svitu uspeli v roku 2019 aj Nové Zámky, Prievidza, Partizánske, Revúca, Bánovce nad Bebravou, Hurbanovo, Komárno a Rimavská Sobota. O ihriská tradične súperili mestá a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa potravín Lidl. Možnosť zapojiť sa do projektu dostali opäť aj tie mestá, ktoré už jedno ihrisko majú. Tieto lokality vytvorili samostatnú kategóriu, v ktorej si v tomto roku svoje sily zmeralo 19 miest. Zvyšná päťdesiatka bola rozdelená do štyroch kategórií podľa počtu obyvateľov. Ihrisko Žihadielko získali vždy prvé dve mestá z každej kategórie.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch Včielky Maje a jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky, stojan na bicykle, či odpadkové koše. Hodnota jedného ihriska je 87 000 €.Počet obyvateľov 33.000 a viac: Nové Zámky (106 973), Prievidza (101 562)Počet obyvateľov 20.000 – 32.999: Košice – Sídlisko KVP (409 071), Partizánske (402 141)Počet obyvateľov 12.000 – 19.999: Revúca (545 390), Bánovce nad Bebravou (512 374)Počet obyvateľov do 11.999: Hurbanovo (261 066), Svit (231 113)Víťazi 2016 – 2018: Komárno (157 542), Rimavská Sobota (146 348)Celkový počet odovzdaných hlasov v roku 2019: 4 530 3722016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín2018: Bernolákovo, Brezno, Komárno, Levoča, Poprad, Rimavská Sobota, Senec, Senica, Štúrovo, Trenčín