Prví zo šestice zadržaných ultrapravičiarov sú vo vyšetrovacej väzbe

Neonacisti zapaľujú dymovnice počas demonštrácie krajnej pravice v nemeckom meste Chemnitz 27. augusta 2018 po tom, ako v nedeľu zahynul jeden muž a dvaja ďalší utrpeli zranenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 1. októbra (TASR) - Zadržaní členovia nemeckej ultrapravicovej teroristickej organizácie Revolúcia Chemnitz sa chystali zrejme v štátny sviatok spolkovej republiky - Deň nemeckej jednoty - 3. októbra vyslať signál v podobe ozbrojenej akcie namierenej proti migrantom a politickým odporcom. Ich deklarovanýmcieľom bolo odstránenie demokratického právneho štátu, medzi potenciálne obete patrili údajne aj novinári.Vyplýva to z doteraz zverejnených informácií nemeckých elektronických a internetových médií, ako aj tlačovej agentúry DPA.Na dvoch zo šestice zadržanej v pondelok - Toma W. (30) a Christiana K. (31) - uvalil príslušný sudca už vyšetrovaciu väzbu, o ďalších dvoch ešte rozhoduje a o osude zvyšných dvoch by mal rozhodnúť v utorok.Všetci šiesti zadržaní sú nemeckí občania vo veku 27-31 rokov, ktorí sú dôvodne podozriví zo založenia extrémistickej skupiny nazvanej Revolúcia Chemnitz. Ich kolegu zadržali nemecké úrady už skôr, v priebehu septembra.Pri domových prehliadkach, ktoré sa realizovali v rôznych lokalitách Nemecka, sa našli nielen obušky, ale aj strelné zbrane. Členovia skupiny sa údajne však usilovali získať aj zbrane poloautomatické.Na bezpečnostnej akcii zameranej na rozbitie skupiny sa v nemeckých spolkových krajinách Sasko a Bavorsko podieľalo približne 100 príslušníkov polície.Súčasťou vyšetrovania podozrivých bolo monitorovanie ich telefonických hovorov i četovania.Po násilnom trestnom čine, ku ktorému došlo počas augustových víkendových mestských slávností v Chemnitzi, sa v meste opakovane konali demonštrácie. Počas výtržností bolo zaznamenané aj násilie voči cudzincom, ktorého sa dopúšťali pravicoví extrémisti. Na zhromaždeniach proti migračnej politike nemeckej vlády sa zúčastnili pravicoví radikáli z celej krajiny.Nemecká spolková ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová označila zákrok proti pravicovým teroristom v Sasku za dôkaz, že hrozba z pravej strany skutočne jestvuje.napísala v pondelok na jednej zo sociálnych sietí.Saský krajinský minister vnútra Roland Wöller vyjadril radosť z úspešnej akcie saskej polície v spolupráci so Spolkovou prokuratúrou, vďaka ktorej sa podaril rozhodný úder pravicovému extrémizmu a terorizmu.vyhlásil.