Prvotná emisia akcií má oceniť Uber na 120 mld. USD

New York 16. októbra (TASR) - Uber by mohol vstúpiť na burzu začiatkom budúceho roka, pričom prvotná emisia (IPO) akcií by mohla ohodnotiť firmu až na 120 miliárd USD (103,56 miliardy eur), uvádza sa v správe amerického denníka Wall Street Journal (WSJ).Podľa WSJ spoločnosť Uber Technologies dostala návrhy ocenenia od bánk Goldman Sachs a Morgan Stanley. Nie však isté, či by Uber bol skutočne takto vysoko ohodnotený, ani či v blízkej budúcnosti vstúpi na burzu.Ak by bola spomínaná suma reálna, hodnota firmy by bola vyššia než spoločná hodnota automobiliek Ford Motor, General Motors a Fiat Chrysler Automobiles.