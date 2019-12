Prvý album skupiny Prúdy Zvoňte zvonky vychádza v reedícii

Pavol Hammel a Prúdy. Foto: René Miko Foto: René Miko

Bratislava 9. decembra (TASR) – Dnes už legendárny debutový album skupiny Prúdy s názvom Zvoňte zvonky vychádza v najnovšej reedícii po 50 rokoch od prvého vydania v reprezentatívnom digipacku s rozsiahlym bookletom, ktorý historicky mapuje celý príbeh skupiny Prúdy. V predaji bude táto kultová platňa od 13. decembra. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.Prúdy nahrávali platňu v zložení Marián Varga (klavír, organ), Pavol Hammel (gitara, spev), Vlado Mallý (bicie), Peter Saller (sólová gitara) a Fedor Frešo (basgitara). Hudobným režisérom bol Leoš Komárek, zvukovými režisérmi Vladimír Marko a Peter Hubka, producentom Pavol Zelenay, dramaturgom Ľudovít Štassel. Platňa bola nahratá v štúdiu Československého rozhlasu Bratislava v decembri 1968.LP platňa ponúkla rovný tucet piesní, boli nimi Zvonky, zvoňte (hudba Marián Varga / text Rudolf Skukálek), Pred výkladom s hračkami (Pavol Hammel / Boris Filan), Balada o smutnom Jánovi (Pavol Hammel / Boris Filan), Jesenné litánie (Pavol Hammel / Kamil Peteraj), Strašidlo (Marián Varga / Ján Masaryk), Keď odchádza kapela (Marián Varga / Boris Voroňák), Poď so mnou (Marián Varga / Rudolf Skukálek), Možno, že ma rada máš (Marián Varga / Rudolf Skukálek), Možno (Marián Varga / Ján Masaryk), S rukami vo vreckách (Marián Varga, Pavol Hammel / Rudolf Skukálek), Dám ti lampu (Marián Varga / Kamil Peteraj) a Čierna ruža (Marián Varga / Ján Masaryk).Na jubilejnom reedičnom vydaní sa objavujú texty všetkých bookletov z rokov 1969, 1990, 1993 a 1999. Je to trochu dlhšie čítanie, aké obvykle booklety ponúkajú, ale zato veľmi zaujímavé, poučné, niekedy aj s nádychom bulváru či humoru.Práve v období 30. výročia slobody na Slovensku tak Opus prichádza s reedíciou albumu po 50 rokoch. Zvoňte zvonky by mohli tiež rozprávať (alebo zvoniť), ako sa krátko po svojom vydaní dostali na zoznam zakázaných albumov.uvádza v novom booklete Juraj Čurný.Úplne prvý text k platni napísal Ľudovít Štassel, vtedajší riaditeľ bratislavskej pobočky Supraphonu na prvom vydaní bookletu:konštatuje skladateľ Vladimír Godár, ktorý prispel textom na booklet pri reedícii z roku 1990.