Prvý deň Fashion LIVE! odhalil veľkolepú scénu s efektnými textíliami, na ktorú sa spotrebovalo viac ako kilometer látky

17:00 – Preľude – Doroti Vojtková

18:00 – HAAZ

19:00 – Maja Božovič

20:00 – Pavol Dendis

20:00 – Petra Kubíková

21:00 – ROZBORA COUTURE

Návštevníci zažili hneď prvý deň odhalenie dlho očakávanej netradičnej scény a prehliadkového pódia, ktoré boli realizované pod vedením architekta Petra Gondu. V oboch sa odrazila aj nová téma podujatia "Materiál a rôzna práca s ním". Použité textílie merali spolu až 1466 metrov. Scéna priniesla tajomnú atmosféru, ktorú podporovalo aj prehliadkové mólo vytvorené do magického kruhu. Modelky otvorili prvý deň módneho podujatia v najnovšej kolekcii značkyod dizajnérky, ktorá spojila tradičné ľudové motívy s modernými inšpiráciami. Privítali sme aj nováčika Fashion LIVE! módnua nechýbalo ani zastúpenie zo sveta udržateľnej módy, ku ktorej hlavným slovenským predstaviteľom patrí dizajnérka. V neskorších večerných hodinách ste mohli vidieť dizajnérkus najnovšou kolekciou UNDER/COVER pre jeseň a zimu, či mladého talentového dizajnéra, ktorý svojou tvorbou odkazuje na mýty, legendy a tradície. O záver večera sa postarala módna značkas udržateľnou kolekciou, ktorá spadá pod hnutie Slow Fashion.Dizajnérka Doroti Vojtková spracováva slovenské ľudové umenie do svojich kolekcií už od počiatku jej tvorby. Založením značky Preľude túžila vytvoriť priestor pre ženy, ktoré už vedia čo chcú, sú hrdé na svoju identitu a záleží im na kvalite a pôvode toho, čo nosia. Preľude znamená začiatok, niečo, čo tu bolo dávno pred nami, história, ktorá nás formuje alebo tradície, ktoré sú našou súčasťou. Tvorba moderných odevov inšpirovaných našim slovenským ľudovým umením je braná ako poslanie, odkaz našej generácii. Váži si originalitu a jedinečnosť. Nová kolekcia sa vyznačuje používaním prírodného ľanu, bavlny a hodvábu.Nováčikom na Fashion LIVE! je značka HAAZ, ktorá predstavila kolekciu charakteristickú netradičnými prepojeniami. Nájdeme v nej rôznorodé materiály od syntetiky, kožušín a saténov až po rôzne kože.Značka HAAZ sa orientuje prevažne na dámsku módu, ale začiatkom tohto roka však začala aj s tvorbou pre pánov. Značka sa charakterizuje svojou jedinečnosťou, vytváraním originálnych kúskov, ktoré nie sú každodenné a využívaním netradičných materiálov. Svojou tvorbou sa chce odlíšiť od bežného stereotypu a priniesť odvážnosť, ale aj kúsok experimentu svojim nositeľom.Dizajnérka Maja Božovič, pochádzajúca zo Srbska, sa vo svojom kreatívnom ateliéri zaoberá udržateľnou módou avantgardného luxusného štýlu. Koncept najnovšej kolekciesa viaže na pocity autorkinho 10 ročného pôsobenia na Slovensku. Kolekcia znázorňuje vlastnú percepciu pocitov o identite kultúry s ktorou sa stretla, a kde teraz žije. Jedna z hlavných ideových inšpirácií k tejto téme je práca slovenského sochára Štefana Papča a jeho výstava Psyho-vertical. Pri tejto kolekcii vznikla spolupráca s textilnou dielňou D'Art zameranou na techniku plstenia a textilnou výtvarníčkou Henrietou Kurčikovou. Medzi najviac zastúpené materiály patrí organická bavlna, popelín, upcycle polyester a šifón. Vznik kolekcie podporil Fond na podporu umenia.Dizajnér Pavol Dendis patrí medzi hlavných predstaviteľov nastupujúcej mladej fashion generácie. Je čerstvým absolventom Ateliéru odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojich kolekciách prepája klasické remeslo s modernými prvkami a svojou tvorbou sa snaží rozprávať príbehy, ktoré odkazujú na tradíciu, mýty a legendy. Tému dopĺňajú aj použité prírodné materiály, ako bavlna, vlna, ľan a koža. Tvorba je zameraná najmä na pánske kolekcie, v ktorých prepája klasické remeslo s modernými prvkami, čistými detailmi a výrazným stylingom.Nová kolekcia, čiže Slzavé údolie odráža aktuálnu náladu dizajnéra a veci, ktoré prichádzajú do jeho života. Momentálne je to najmä o mágii, čarodejníctve a melanchólii. Dizajnér sa zahráva s atmosférou tajomstva, ktoré občas po prehliadke zanechá v publiku. Dôležitou súčasťou kolekcie je práve emócia, ktorú to v návštevníkoch zanechá. Spolu s Patrikom Garayom vytvorili rytinu tarotovej karty, ktorá je prenesená v grafickej forme aj do modelov v kolekcii.Pre dizajnérku pôsobiacu v Bratislave sú typickými elementmi jej tvorby štylizácia tvarov, jednoduchosť, strohosť, silná geometria a ľahká kombinovateľnosť. Inšpiráciu nachádza v Japonsku, najmä v Tokiu a jeho špecifickej atmosfére, v architektúre a dejinách umenia.Na Fashion LIVE! prezentovala najnovšiu kolekcioupre jeseň a zimu A/W 2018. Dominovali zvrchníky, plášte, kabáty či bundy, ktoré sa vďaka svojmu univerzálnemu strihu môžu medzi sebou vrstviť a kombinovať. V materiáloch sa objavila najmä vlna, bavlna, ale aj šušťákoviny, či vetrovkoviny a medzi doplnkami dominovala koža. Kolekcia bola doplnená topánkami v spolupráci so značkou Wojas.Richard Rozbora BA(Hons) ako reprezentant filozofie slow fashion rozširuje povedomie o dlhodobo udržateľnej móde, ktorú charakterizuje vysoká kvalita spracovania a materiálov, nadčasovosť a trvácnosť. Must have, krásne, originálne, reálne, estetické, praktické, nositeľné, s možnosťou kombinovania. Vo svojej tvorbe rešpektuje ekologické princípy, preferuje prirodzenú krásu, nenápadný luxus a komfort v jedinečnom prevedení. Nechýbajú štýlové a sofistikované modely v atraktívnom dizajne, vhodné pre biznis, bežné nosenie, či spoločenské príležitosti.Nová udržateľná kolekcia pre rok 2019 spadá pod hnutie Slow Fashion a zahrňuje najkvalitnejšie materiály od prémiových európskych výrobcov. Nájdeme medzi nimi hodváb, mäkkú vlnu, bavlnený zamat, brokát, inovatívne a obľúbené úplety zo 100% merino vlny, elastický satén a ďalšie.Počas troch prehliadkových dní v Starej tržnici si môžu návštevníci v rámci šiesteho ročníka Fashion LIVE! pozrieť, vyskúšať alebo nakúpiť aj originálne dizajnérske kúsky v showroomoch na poschodí. Zastúpenie lokálnych značiek je naozaj pestré, tešia sa na vás. Zároveň máte počas prehliadkových dní príležitosť vidieť aj zaujímavú výstavu dizajnérkyreflektujúcu veľmi dôležitú a aktuálnu tému – udržateľnosť v módnom priemysle.Dnes vás pozývame už na druhý prehliadkový deň, v ktorom si nenechajte ujsť dizajnérky z Čiech akopánsku módu zastúpi značkaobľúbeného dizajnérav spolupráci sale čaká vás aj samostatná prehliadka jeho novej kolekcieNebudú chýbať ani talentovaní študenti. Je sa na čo tešiť!