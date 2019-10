Prvý deň rozhovorov USA a Číny sa skončil nádejou na obmedzenú dohodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. októbra (TASR) - Vysokí americkí a čínski vyjednávači uzavreli vo štvrtok (10. 10.) prvý deň rozhovorov o obchode sBolo to ich prvé stretnutie po vyše dvoch mesiacoch. Obe skupiny vyjadrili optimizmus, pokiaľ ide o zmiernenie pätnásťmesačného obchodného sporu a oddialenie ďalšieho zvýšenia ciel na čínsky import do USA od polovice októbra.Minister financií USA Steven Mnuchin a americký obchodný zástupca Robert Lighthizer rokovali s čínskym vicepremiérom Liou Che a ďalšími vysokými čínskymi predstaviteľmi približne sedem hodín.povedal americký prezident Donald Trump novinárom po ukončení rozhovorov. Zopakoval, že má v pláne stretnúť sa v piatok s čínskym vicepremiérom, čo sa považuje za dobré znamenie.Zdroj z Bieleho domu uviedol, že rozhovory prebehli veľmi dobre,Usmiaty Liou Che zamával novinárom pri odchode z rokovaní bez toho, aby odpovedal na otázky. Obe strany sa opäť stretnú v piatok.Tímy vyjednávačov by mohli dosiahnuť dohody nao otázkach, ako sú menové kurzy či ochrana tzv. autorských práv, napriek zvýšenému napätiu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.Myron Brilliant, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov americkej obchodnej komory, povedal novinárom, že vyjednávači sa „snažia nájsť cestu k väčšej dohode“ a dosiahnuť pokrok v otázkach, ako sú prístup amerických firiem na čínsky trh či ochrana duševného vlastníctva a nútený transfer amerických technológií čínskym firmám.Trump vlani začal obchodný spor s Čínou s požiadavkami na rozsiahle štrukturálne reformy. Ale Peking naznačil, že nie je ochotný zásadne zmeniť spôsob, akým riadi čínske hospodárstvo. Na otázku novinárov vo štvrtok o tom, či je pripravený prijať, Trump neodpovedal a odišiel.Neustále vzájomné zvyšovanie ciel na čínsky a americký tovar v uplynulých mesiacoch otriaslo finančnými trhmi a vyvolalo obavy z globálnej recesie.Nálada pred rozhovormi sa začiatkom tohto týždňa zhoršila, keď americká vláda zaradila na tzv. čierny zoznam ďalších 28 čínskych subjektov. Sú medzi nimi bezpečnostné úrady aj firmy, ktoré pracujú na vývoji umelej inteligencie a zariadeniach na sledovanie, ako je napríklad firma Hikvision. Americké spoločnosti im teraz nemôžu dodávať komponenty ani technológie bez špeciálnej licencie. USA odôvodnili ich zaradenie na zoznam porušovaním práv moslimských menšín v Číne a ich sledovaním.Washington tiež obmedzil víza pre niektorých čínskych úradníkov z rovnakého dôvodu. Peking zas údajne plánuje sprísnenie vízových obmedzení pre niektorých občanov USA.Podľa čínskych štátnych médií však predstavitelia Pekingu naznačili väčšiu ochotu rokovať a vyhnúť sa ďalšej eskalácii sporu.citovala agentúra Sinchua vicepremiéra.Americké ministerstvo poľnohospodárstva vo štvrtok oznámilo, že súkromní vývozcovia zaznamenali nárast predaja sójových bôbov Číne, čo je považované za gesto dobrej vôle. A aj vývoz bravčového mäsa z USA do Číny rekordne stúpol.Obe strany však stále nevyriešili rozpory v prípade požiadaviek USA, aby Čína zlepšila ochranu amerického duševného vlastníctva, ukončila krádeže a nútený transfer technológií čínskych firmám, obmedzila dotácie v priemysle a otvorila viac svoje trhy firmám z USA.Neočakáva sa, že by toto kolo rozhovorov vyriešilo najspornejšie otázky, ktoré sa zrejme odložia na prípadné budúce rokovania.