Prvý finalista Ligy majstrov je známy, Paríž St. Germain nezastavilo ani nevyspytateľné Lipsko (video)

Premiéra PSG v Lige majstrov

Z postupu sa teší celý tím

Lipsku sa nepodarilo zastaviť Neymara

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Už aj futbalová Liga majstrov 2019/2020 pozná meno svojho prvého finalistu. Stal sa ním francúzsky klub Paríž Saint-Germain , ktorý v lisabonskom semifinále zdolal nemeckého súpera RB Lipsko hladko 3:0.Základ víťazstva a postupu pre Parížanov položili ešte pred prestávkou góly Marquinhosa a Ángela Di Maríu , po zmene strán spečatil triumf francúzskeho klubu Juan Bernat.PSG nastúpi vo finále v nedeľu 23. augusta proti víťazovi stredajšieho druhého semifinále medzi nemeckým Bayernom Mníchov a francúzskym tímom Olympique Lyon Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali v prvom polčase územnú prevahu a vyjadrili ju aj gólmi. Na pohodlný náskok premenili dve z troch striel na bránku súpera. Po obrátke síce boli aktívnejší Nemci, ale Francúzi zaznamenali viac striel na bránku a v 57. minúte pridali aj tretí presný zásah.PSG sa vo finále Ligy majstrov predstaví premiérovo v histórii. V predchádzajúcich troch sezónach bolo ich konečnou osemfinále, predtým štyri roky po sebe zakaždým skončili vo štvrťfinále."Futbal je pre fanúšikov a tento úspech sme dosiahli spoločne. Napriek ich absencii na tribúnach cítime, že sú s nami a dodávajú nám morálnu silu. Verím, že aj oni cítia, že náš tím je skutočný tím," povedal po postupe šťastný tréner Tuchel podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA). Autor jedného z presných zásahov parížskeho tímu Ángel Di María, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča celého duelu, vyhlásil: "Sme veľmi šťastní, veď klub sa prvýkrát do stal do finále. Tvrdo sme na tom pracovali a odohrali skvelý zápas. Túžime dosiahnuť výnimočný úspech v klubovej histórii. V semifinále sme uspeli a teraz nás čaká už len finále."Futbalistom Lipska sa síce podarilo eliminovať útočné snahy Brazílčana Neymara v zostave PSG smerom k streleniu gólu, no neustrážili si ďalších hráčov. Navyše, Neymar sa priamo podieľal na zásahu Di Maríu."Nie sme ani prvým ani posledným tímom, ktorý nezastavil Neymara. Ako tréner teraz premýšľam o ďalších výzvach. Z tejto sezóny si však odnášame mnoho pozitívnych vecí," vyhlásil tréner zdolaného Lipska Julian Nagelsmann.Paríž Saint-Germain sa stal 41. klubom v histórii, ktorému sa podarilo prebojovať do finále LM. Ide o prvého francúzskeho zástupcu v tejto fáze súťaže od finálovej účasti AS Monaco v roku 2004.