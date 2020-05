Prvý let rakety LauncherOne spoločnosti Virgin Orbit sa skončil neúspechom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 - Spoločnosti Virgin Orbit Richarda Bransona sa v pondelok nepodaril prvý testovací let novej rakety LauncherOne. Misia predčasne skončila krátko po tom, čo raketu vypustilo nosné lietadlo. Kde sa stala chyba, nebolo po teste bezprostredne známe.Viac ako 21 metrov dlhú raketu vyniesol z letiska v kalifornskom Mojave severne od Los Angeles Boeing 747 pomenovaný Cosmic Girl, ktorý ju mal pripevnenú pod krídlom. Lietadlo s ňou preletelo ponad Tichý oceán, kde ju vypustilo.Raketa, ktorá niesla testovací satelit, mala pár sekúnd padať a následne sa mal zapnúť motor jej prvej časti, aby mohla vyletieť na nízku obežnú dráhu Zeme a tam náklad vypustiť. Cieľom tohto letu bolo získať dáta o každom kroku procesu.Test sa mal pôvodne uskutočniť už v nedeľu, ale pre technické problémy ho odložili. Predchádzalo mu päť rokov vývoja rakety. Ako neúspešný let firmu ovplyvní, nie je zatiaľ známe. Virgin Orbit má vo výrobe ďalších šesť rakiet.Virgin Orbit, ktorá patrí do konglomerátu Virgin Group, sa zameriava na poskytovanie služieb s vynášaním satelitov na obežnú dráhu Zeme.Začínala ako sesterská spoločnosť firmy Virgin Galactic, ktorá sa zameriava na vesmírnu turistiku a pripravuje sa na suborbitálne lety s pasažiermi ponad Nové Mexiko.