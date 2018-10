PRVÝ LET S POSÁDKOU na rakete spoločnosti SpaceX bude v júni 2019

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. októbra (TASR) - Prvý let kozmickej lode Dragon-2 od spoločnosti SpaceX s ľudskou posádkou k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) sa uskutoční v júni 2019. Oznámila to v piatok americká vesmírna agentúra NASA.Pôjde o prvý pilotovaný štart z územia USA od ukončenia vesmírneho programu Space Shuttle v roku 2011. Kozmonauti odvtedy musia využívať na cestu k tomuto výskumnému laboratóriu obiehajúcemu okolo Zeme ruskú nosnú raketu Sojuz a rovnomennú kozmickú loď, čo si vyžaduje značné finančné náklady.Let na kozmickej lodi od spoločnosti Boeing bude podľa NASA nasledovať v auguste 2019. Časový plán pre oba štarty bol už pritom niekoľkokrát odložený, NASA preto hodlá každý mesiac poskytovať aktualizácie, uviedol Phil McAlister, riaditeľ úseku komerčných vesmírnych letov NASA, ktorého cituje spravodajská stanica France 24.Obe avizované misie sú však stále považované za testy; dvojica kozmonautov transportovaná v každom zo zariadení strávi na ISS dva týždne. V dlhšom horizonte bude NASA využívať kozmické lode od spoločností SpaceX a Boeing na dopravu ľudí na ISS v rámci pravidelných misií, ktoré budú trvať približne šesť mesiacov.SpaceX ešte predtým uskutoční v januári bezposádkový testovací let, Boeing tak spraví v marci.SpaceX použije na štart kozmickej lode Dragon-2 vlastnú nosnú raketu Falcon-9, zatiaľ čo Boeing dopraví svoju kozmickú loď Starliner do vesmíru pomocou nosnej rakety Atlas-V, ktorú vyvinul United Launch Alliance (ULA) - spoločný podnik značiek Boeing a Lockheed Martin. NASA (Národný úrad pre letectvo a vesmír) závisí od úspechu oboch projektov, pretože mu kontrakt s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos vyprší v novembri 2019.