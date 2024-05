Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich aj pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii

Vlna demonštrácií

Štátny sviatok

1.5.2024 (SITA.sk) - Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácií chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový pracovný čas.V roku 1886 sa všade v USA – od New Yorku po San Francisco – zdvihla vlna demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 40 000 štrajkujúcich.Štrajky pokračovali ešte dva dni, ale 3. mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, pričom šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených.Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady v celých USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali.Po vzniku Česko-Slovenska od roku 1919 bol 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne.Prvý máj je aj dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii . V tento deň v roku 2004 sa Európska únia sa rozšírila o desať nových členov.Jej súčasťou sa stali Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.Prvý máj je štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja.