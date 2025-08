Prvý zápas 3. predkola LM: Slovan Bratislava prehral v prvom dueli 3. predkola na pôde Kajratu 0:1

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v stredajšom úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde kazašského Kajratu Almaty 0:1. Jediný gól strelil v 90. minúte z penalty 16-ročný útočník Dastan Satpajev. „Belasí“ boli od 65. minúty v početnej nevýhode po vylúčení Rahima Ibrahima. Odveta na Tehelnom poli je na programe v utorok o 20.15 h, pričom úspešnejšieho z dvojzápasu čaká v play off o hlavnú fázu LM Celtic Glasgow.



K penalte prišlo po spornom faule Danyla Ignatenka, pričom domáci pridali v nadstavenom čase ešte jeden gól. Ten však napokon neplatil po preskúmaní systémom VAR, no ešte predtým dostal červenú kartu aj tréner Vladimír Weiss starší za komunikáciu smerom k hlavnému rozhodcovi Serdarovi Gözübüyükovi. Domáci nestrelili prvý raz v prebiehajúcej kvalifikácii gól v prvom polčase či z hry.

prvý zápas 3. predkola LM - sumár:



Kajrat Almaty - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)



Gól: 90. Satpajev (z 11 m). ŽK: Tapalov, Kassabulat, Satpajev - Barseghjan, Strelec, Ignatenko, Bajrič, ČK: 65. Ibrahim (Slovan, po 2. ŽK), 90.+2 Weiss st. (mimo ihriska). Rozhodcovia: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)



Kajrat Almaty: Zaruckij - Kassabulat (90.+4. Glazer), Sorokin, Martinovič, Mata - Tapalov, Arad, Gromyko (78. Mrynskij) - Jorginho, Edmilson (81. Ricardinhho) - Satpajev



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia, Cruz - Pokorný, Ibrahim - Barseghjan (90.+1. Wimmer), Tolič (82. Ignatenko), Weiss (78. Yirajang) - Strelec (82. Kucharevič)

Úvod zápasu patril domácim, keď sa v priebehu šiestich minút dostali hneď k trom šanciam, ktoré vyrazil Takáč. Jeho náprotivka Zaruckého preveril spoza šestnástky v 12. minúte Ibrahim. O niečo neskôr prišla prvá žltá karta, a to pre hosťujúceho Barseghjana, ktorý zasiahol vo vzájomnom súboji súpera do tváre. V 20. minúte mal nádejný priamy kop Weiss – centroval na Ibrahima a ten trafil bočnú sieť. Kapitán hostí odvádzal penzum práce v tvorbe hry, bol však aj tvrdo faulovaný, za čo obdržal Tapalov žltú kartu. Do prestávky ešte preveril Jorginho z diaľky brankára Takáča. Ďalšie príležitosti zabrzdila obrana „belasých“, viackrát sa blysol Kašia.



Domáci poliali v prestávke trávnik, ktorý pokropili aj pred zápasom. Po hodine hry mal výraznejšiu chvíľu strelec – išiel do úniku, kde počkal na spoluhráčov, no akciu im prekazil Sorokin. V 65. minúte dostal v snahe ubrániť brejk domácich druhú žltú kartu Ibrhaim, keď nedovolene zastavil Gromyka. Napriek náročným klimatickým podmienkam a zápasu s mnohými vzájomnými súbojmi i faulami prišli úvodné striedania až v 78. minúte a ani jeden tréner nevyužil všetky. Jediný gól stretnutia nakoniec prišiel v 90. minúte po spornom faule Ignatenka pri priamom kope domácich. Z bieleho bodu sa presadil Satpajev a chvíľu na to dostal červenú kartu tréner hostí Weiss za protesty voči hlavnému rozhodcovi Gözübüyükovi. V nadstavení ešte prekonal brankára hostí Ricardinho, VAR však odhalil, že lopta bola pred akciou mimo hry.

Hlasy po zápase /zdroj: STVR/:



Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: „Cez polčas sme si povedali, že nemôžeme dostať gól a možno z nejakého brejku dáme gól my. Potom však prišla červená karta a to nás oslabilo, pretože ´Ibra´ je pre nás veľmi dôležitý. Stálo nás to veľa síl a bol to pre nás nešťastný koniec. Vieme, že doma už gól budeme musieť streliť.“



Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Domáci dosiahli to, čo chceli, a síce vytvoriť si náskok pred odvetou. Žiaľ, v záverečnej 10-minútovke sme po červenej karte urobili zbytočné chyby. Dovtedy sme vcelku dobre bránili, už sa zdalo, že to udržíme. Nevidel som dobre penaltovú situáciu, nejdem sa vyjadrovať k tomu, či to bol faul. Musíme dať hlavy hore, s týmto výsledkom vieme doma niečo spraviť, zvlášť s podporou nášho publika.“



Kenan Bajrič, obranca Slovana: „Dostali sme červenú kartu, bola penalta a potom aj tréner dostal červenú kartu. Taký je futbal, sú tam emócie. Myslím si, že 0:0 by bol pre nás super výsledok. Prehrali sme o gól, ale doma to vyhráme.“