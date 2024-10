Prvých migrantov umiestnených v Albánsku musia vrátiť do Talianska, rozhodol súd. Meloniovej vláda sa odvolá

19.10.2024 (SITA.sk) - Loď talianskeho námorníctva vzala v sobotu späť do Talianska prvých 12 migrantov z novootvorených stredísk na spracovanie žiadostí o azyl v Albánsku.Súd v Ríme totiž rozhodol, že týchto migrantov nemožno poslať späť do krajín ich pôvodu, a to Bangladéša a Egypta, pretože ich nepovažuje za dostatočne bezpečné.Talianska premiérka Giorgia Meloniová po rozhodnutí súdu uviedla, že považovať krajiny ako Bangladéš a Egypt za nebezpečné, znamená, že Taliansko by prakticky nemohlo umiestniť do stredísk v Albánsku nijakých migrantov.„Som presvedčená, že je vecou vlády a nie sudcov, určovať, ktoré krajiny možno považovať za bezpečné," povedala Meloniová. Minister vnútra Matteo Piantedosi dodal, že vláda sa proti rozsudku odvolá.Taliansko minulý týždeň oficiálne otvorilo dve strediská v Albánsku, v ktorých plánuje spracovať tisíce žiadostí o azyl mimo svojho územia.