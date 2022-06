Prvým oficiálne známym kandidátom na post primátora mesta Vysoké Tatry je podnikateľ Alexander Gálfy

Program predstavil v piatich bodoch

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa bude o post primátora mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať Alexander Gálfy. Miestny podnikateľ v pondelok oficiálne oznámil svoje rozhodnutie počas brífingu v Starom Smokovci.Od volieb v roku 2010 ide o jeho štvrtú kandidatúru za primátora. Do jesenných volieb pôjde ako nezávislý.Gálfy v pondelok počas brífingu predstavil svoj program v piatich bodoch, jednou z priorít je zastavenie úbytku obyvateľov.Ak by zvíťazil vo voľbách, chcel by v jednotlivých častiach mesta zriadiť vysunuté pracoviská mestského úradu a zaviesť nulovú daň z bytov pre obyvateľov mesta.Okrem toho by chcel nechať vybudovať mestské pobytové zariadenia a stacionáre pre seniorov.Potrebné sú podľa neho aj finančne dostupné mestské nájomné byty, ale aj modernizácia školských zariadení a vybudovanie detský ihrísk a workout parkov vo všetkých mestských častiach a tiež riešenie problému s parkovaním.Tatranec Gálfy zároveň predstavil svoj tím Pre Tatry, s ktorým pôjde do volieb. Ide o skupinu siedmich kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva.Päťdesiatdeväťročný Gálfy, ktorý podniká v obchode a cestovnom ruchu, je prvým známym oficiálnym kandidátom na primátora v Tatrách. Na tento post už kandidoval aj v rokoch 2010, 2014 aj 2018.Počas posledných volieb skončil na druhom mieste. Podporilo ho vtedy 445 voličov, čo predstavuje 21,6 percenta hlasov.