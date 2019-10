Prystajko: Ukrajinská armáda začala s odsunom v oblasti obce Zolote

Vojaci ukrajinskej armády, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 29. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda začala v utorok s odsunom svojich jednotiek a zbraní zo styčnej línie s proruskými separatistami v oblasti obce Zolote v Luhanskej oblasti. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko.povedal Prystajko, ktorého citovala agentúra UNIAN.Vedenie samozvanej Luhanskej ľudovej republiky potvrdilo Prystajkovo vyhlásenie s tým, že obe strany si signalizovali svoju pripravenosť na odsun, informovala agentúra TASS.Ukrajina, Rusko, OBSE a samozvané štátne zriadenia - Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) - podpísali rámcovú dohodu o odsune síl v Donbase v septembri 2016.Podľa dohody sa mali vytvoriť bezpečnostné zóny v troch pilotných oblastiach na kontaktnej línii, a to v blízkosti obcí Petrovske (DĽR), Zolote a Stanycja Luhanska (LĽR).Odsun z pozícii v blízkosti obcí Zolote a Petrovske bol ukončený v októbri 2016. Odsun z pozícii v okolí obce Stanycja Luhanska sa však vtedy nekonal. Navyše ukrajinské sily sa vrátili na svoje predchádzajúce pozície v blízkosti obcí Zolote a Petrovske.Strany konfliktu sa vrátili k realizácii dohody z roku 2016 po tohtoročných prezidentských voľbách na Ukrajine, keď Kyjev poslal do kontaktnej skupiny pre vyriešenie konfliktu novú delegáciu. Koncom júna 2019 došlo k odsunu z oboch strán v okolí obce Stanycja Luhanska.Ozbrojené sily Ukrajiny a samozvaných republík mali opäť začať s odsunom z okolia obcí Zolote a Petrovske 7. októbra 2019. Kyjev však proces prerušil a žiadal dodržiavanie prímeria. Neskôr prišli do obce Zolote militanti ukrajinských nacionalistických práporov a snažili sa zabrániť odsunu vládnych jednotiek. Tento víkend navštívil oblasť pri obci Zolote ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pokúsil sa presvedčiť ukrajinských nacionalistov o odsune.