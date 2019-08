PS chce, aby parlamentný výbor preveril policajnú inšpekciu

Na archívnej snímke členovia strany PS. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 9. augusta (TASR) – Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) chce, aby parlamentný brannobezpečnostný výbor preveril nezávislosť policajnej inšpekcie. Člen jej predsedníctva Pavel Sibyla preto podal podnet predsedovi výboru Antonovi Hrnkovi (SNS). Dôvodom sú uniknutá komunikácia medzi Marianom K. a Norbertom Bödörom, ako aj vyjadrenia policajného prezidenta Milana Lučanského.hovorí Sibyla. Ak sa ukáže, že konala v rozpore so zákonom a ohrozila tak úspešnosť vyšetrovania, ktoré sa môže vzťahovať aj na osobu Milana Lučanského, výbor by mal podľa neho ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) žiadať o vyvodenie dôsledkov.reagoval pre TASR Hrnko. Je presvedčený o tom, že všetky politické zásahy do vyšetrovania len maria jeho priebeh.Komunikáciu medzi podnikateľom Marianom K. a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom predložil na pojednávaní v kauze televíznych zmeniek prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta. Pochádza z trestnej veci vraždy novinára Jána Kuciaka, doteraz sa však komunikácia na pojednávaní nečítala.Podľa Denníka N mali v správach hovoriť aj o „Milanovi“. Riaditeľom inšpekcie ministerstva vnútra bol vtedy súčasný policajný prezident Milan Lučanský.reagoval. Podľa vlastných slov dostal od Úradu inšpekčnej služby na nahliadnutie správy, v ktorých sa spomína jeho meno.