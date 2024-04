PS považuje návrh novely zákona o mimovládkach za protiústavný, podľa poslankyne Števulovej ich chcú zastrašiť a umlčať

Transparentnosť mimovládok

Organizácie so zahraničnou podporou

27.4.2024 (SITA.sk) - Strana Progresívne Slovensko (PS) považuje návrh novely zákona o mimovládnych organizáciách predložený Slovenskou národnou stranou (SNS) za protizákonný a protiústavný. Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Števulová (PS) to uviedla v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.PS podľa Števulovej vníma návrh zákona ako snahu zastrašiť a umlčať mimovládky. Upozornila tiež na rozpor s európskym právom a vyzvala SNS, aby návrh stiahli.Poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (SNS) odmietol tvrdenia svojej oponentky a poznamenal, že účelom novely je priniesť do financovania mimovládok viac transparentnosti. Upozornil na to, že existuje napríklad grantová schéma Americkej ambasády, o čom ľudia nevedia.Števulová na tom nevidí nič zlé a ide podľa nej o bežný postup financovania. Michelko pripustil, že návrh zákona medzi prvým a druhým čítaním ešte pozmenia tak, aby bol v súlade s európskou legislatívou. Predkladatelia novely zákona z radov SNS chcú zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií.Docieliť to chcú tým, že mimovládky budú povinné zverejňovať informácie o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu. Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov okrem dôveryhodnosti a transparentnosti aj lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov a podporí dôveru a zapojenie verejnosti.Organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia presahujúce sumu päťtisíc eur za jeden kalendárny rok, sa podľa návrhu budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou".Poslanci tiež v návrhu požadujú vypustiť ustanovenie, ktoré sa týka anonymity darcov. Chcú tak zabezpečiť vyššiu úroveň verejnej kontroly nad finančnými zdrojmi. Zrušením anonymity sa podľa nich zvyšuje zodpovednosť darcov a motivuje ich k etickému správaniu.