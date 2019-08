PS, Spolu, KDH a Za ľudí garantujú pretrhnutie väzieb na políciu

Na archívnej snímke v popredí zľava predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban, predseda strany Spolu - občianska demokracia (OD) Miroslav Beblavý a predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Progresívne Slovensko, Spolu, KDH a vznikajúca strana Za ľudí v piatok podpísali spoločné vyhlásenie. Zaväzujú sa v ňom, že urobia všetko pre to, aby popretŕhali väzby medzi políciou, prokuratúrou, justíciou a ľuďmi, ktorí sú napojení na zločineckú sieť. Strany a hnutia deklarujú, že chcú vzájomne spolupracovať, priniesť na Slovensko zmenu a nahradiť podľa ich slovStrany sľubujú, že ak budú po nasledujúcich parlamentných voľbách vo vládnej koalícii, stane sa najvyššou prioritou vlády, aby bezpečnostné zložky štátu mohli konať slobodne.zhodli sa vo vyhlásení.Líder PS Michal Truban povedal, že chcú ľuďom ukázať odhodlanie bojovať o ich dôveru a priniesť zmenu.uviedol.Predseda Spolu Miroslav Beblavý skonštatoval, že posledné roky na Slovensku vládne systém, v ktorom siľudia dokážu nielen vybaviť všetko, ale aj beztrestne páchať najhoršie zločiny.povedal Beblavý.Predseda KDH Alojz Hlina je rád, že sa zjavuje alternatíva. Bude však podľa neho veľmi silno atakovaná. Bývalý prezident SR a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska skonštatoval, že sa na Slovensku prejavuje prepojenie vládnej moci s kriminálnikmi, oligarchami.povedal Kiska.Truban tvrdí, že sú otvorení na spoluprácu aj s ďalšími stranami, napríklad aj so SaS.spresnil. Na otázku, či im neprekážajú stretnutia Richarda Sulíka s obvineným podnikateľom Marianom K. v minulosti, skonštatoval, že SaS nepokladajú zaa za stretnutia s podnikateľom si musí Sulík zodpovedať sám. Kiska je presvedčený, že Za ľudí vstúpi do parlamentu ako silná strana, volá však po spolupráci strán.povedal s tým, že lídrov týchto strán kontaktoval, avšak bez ich odpovede.