PS-Spolu prekladajú návrhy zákonov, ktoré majú obmedziť moc oligarchov

Na archívnej snímke (vľavo) Miroslav Beblavý (SPOLU-OD) a Michal Truban (Progresívne Slovensko). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Predstavitelia PS-Spolu predložia v piatok do parlamentu dva zákony, ktoré majú obmedziť moc oligarchov. Nazývajú ich aj Lex Haščák. Lídri Michal Truban a Miroslav Beblavý o tom informovali na tlačovej konferencii.Prvý návrh zákona určuje, že jeden majiteľ nemôže naraz pôsobiť v oblasti zdravotných poisťovní, lekární a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.vysvetlil Beblavý. Od tohto opatrenia si podľa neho okrem iného sľubujú aj obmedzenie moci finančnej skupiny, ktorá dnes ovláda veľkú časť zdravotníctva.Druhý návrh rieši konflikt záujmov v médiách. Všetky médiá s obratom nad milión eur by sa mali zapisovať do protischránkového registra, aby bolo možné zistiť ich skutočného majiteľa. Zaoberá sa tiež veľkými médiami s obratmi nad päť miliónov eur, ktoré obchodujú so štátom alebo pôsobia v zdravotníctve.hovorí. Vyhodnocovať konflikt záujmov by mal protimonopolný úrad.Zákony súborne nazývané Lex Haščák predkladajú do parlamentu spolu s nezaradenými poslancami Luciou Žitňanskou, Martinom Poliačikom a Alanom Suchánkom.PS-Spolu zároveň zverejnili výsledky prieskumu, ktorý na ich objednávku uskutočnila na prelome októbra a novembra agentúra Focus na vzorke 1.020 respondentov. V ňom prejavilo skôr negatívny názor na finančnú skupinu Penta 32,9 percenta ľudí a veľmi negatívny 47,2 percent opýtaných. Skôr pozitívny prevládal u 8,6 percenta.