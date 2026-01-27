Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

PS vyzbieralo 10-tisíc eur na knihu „Žeby dobre bolo“, na jej vzniku sa bude podieľať vyše 80 odborníkov


Zbierka kandidátov hnutia Progresívne Slovensko (PS) na košického primátora a župana na vydanie knihy „Žeby dobre bolo" bola úspešná. Ako ...



27.1.2026 (SITA.sk) - Zbierka kandidátov hnutia Progresívne Slovensko (PS) na košického primátora a župana na vydanie knihy „Žeby dobre bolo" bola úspešná.


Ako hnutie informovalo, vydanie publikácie plánujú v apríli. Crowdfundingová kampaň prebiehala na portáli Donio, jej cieľom bolo vydanie vízie o úspešnom Východe a jeho metropole „Žeby dobre bolo".

Vydanie a bezplatná distribúcia


Zbierka dosiahla svoj finálny cieľ, vyzbieralo sa 10-tisíc eur, na ktoré sa vyskladalo vyše 110 darcov. Ako politický subjekt uviedol, umožní to nielen vydanie knihy Žeby dobre bolo, ale aj jej bezplatnú distribúciu do vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v celom Košickom kraji. Taktiež bude pre každého k dispozícii bezplatné digitálne vydanie.

„Tento úspech je pre mňa dôkazom, že ľuďom z nášho kraja úprimne záleží na lepšej budúcnosti celého východného Slovenska. Dosiahnutie poslednej méty nám rozväzuje ruky - na vzniku knihy sa bude podieľať viac ako 80 odborníkov a doručíme ju priamo tam, kde sa rodí budúcnosť nášho kraja: do škôl, obecných knižníc a do komunitných centier, ale prístupná bude aj online. Ukázali sme, že keď sa spoja ľudia so spoločným cieľom, dokážu doručiť reálne výsledky a priniesť prvú ucelenú víziu pre Košický kraj a jeho metropolu Košice," uviedol kandidát PS na predsedu Košického samosprávneho kraja Marián Porvažník.

Moderné Košice


Publikácia sa zameria na rôzne oblasti, počnúc dopravou a mobilitou, cez podporu podnikania a inovácií, až po vzdelávanie, zdravotníctvo a bezpečnosť.

„Moderné mesto a stojí na vzdelaných ľuďoch. Som hrdý na to, že Košičania, ale aj ľudia z iných častí Slovenska tento projekt tak silno podporili. Mojou víziou je mesto inovácií a talentu, a práve dostupnosť takýchto textov v komunitných centrách a školách je základným stavebným kameňom pre rast novej generácie. Ďakujeme každému jednému darcovi, že nám pomohol tento cieľ zhmotniť," dodal Martin Mudrák, ktorý je kandidátom PS na košického primátora.


Kandidáti PS na post predsedu Košického samosprávneho kraja a primátora Košíc spustili zbierku na víziu „Žeby dobre bolo“ v polovici minuloročného decembra. Ako vtedy informovali z regionálnej kancelárie PS Košice, prostriedky z crowdfundingovej kampane na platforme Donio sú určené na podporu ich spoločného projektu „Žeby dobre bolo“. To má byť prvá komplexná a profesionálna vízia zameraná na premenu východného Slovenska a Košíc a ich napredovania.




Zdroj: SITA.sk - PS vyzbieralo 10-tisíc eur na knihu „Žeby dobre bolo“, na jej vzniku sa bude podieľať vyše 80 odborníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košický primátor Vydanie kníh
