PSG odmietol pustiť Draxlera na hosťovanie do Lyonu

Nemecký futbalový reprezentant Julian Draxler, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain odmietol pustiť krídelníka Juliana Draxlera na hosťovanie do konkurenčného Olympique Lyon.Lyon vyrukoval s ponukou na 51-násobného nemeckého reprezentanta po tom, čo mu pre pretrhnutý krížny väz v kolene na dlhú dobu vypadli z kádra Memphis Depay a Jeff Reine-Adelaide. Vedenie úradujúceho majstra odôvodnilo svoje rozhodnutie tým, že v Draxlerovom prípade prichádza do úvahy jedine predaj.Bývalý hráč Schalke 04 má v Paríži zmluvu ešte do roku 2021 a výkupná klauzula sa pohybuje na úrovni 20 mil. eur. Majstra sveta z roku 2014 trápilo v úvode sezóny zranenie, pre ktoré odohral zatiaľ len šesť ligových duelov. Informáciu priniesla agentúra DPA.