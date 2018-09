PSG stále stopercentný, Neymar dostal voľno

Paríž St. Germain. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. septembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sa v úvode sezóny nesú na víťaznej vlne. V zápase posledných dvoch doposiaľ nezdolaných tímov triumfovali nad St. Etienne 4:0 a vyhrali tak aj v piatom dueli aktuálneho ročníka francúzskej najvyššej súťaže.Tréner PSG Thomas Tuchel dal voľno Brazílčanovi Neymarovi a nemohol počítať ani s potrestaným Kylianom Mbappém, ktorý si odpykáva trojzápasový trest za vylúčenie vo víťaznom zápase proti Nimes (4:2). V zostave domácich sa prvýkrát predstavila 14-miliónová posila z Bayernu Mníchov Juan Bernat.Začiatok zápasu patril hosťom, ktorí si v úvodnej 20-minútovke vypracovali tri sľubné šance. Do vedenia však išli v 22. minúte domáci po kombinácii dvoch navrátilcov do zostavy PSG. Julian Draxler si v pokutovom území prebral hlavou center Verrattiho a následne, opäť hlavičkou, preloboval Ruffiera v bránke hostí.však nezložili zbrane a predstavovali sústavné nebezpečenstvo pre obranu PSG, ktorá v prvom dejstve výrazne podržala svoj tím.V úvode druhého polčasu bol v pokutovom území faulovaný Edinson Cavani, ktorý sám premenil nariadený pokutový kop - 2:0. V 65. minúte neuznali arbitri Ángelovi Di Maríovi gól pre ofsajd, no už o 11 minút neskôr sa ten istý hráč predsa len zapísal do listiny strelcov, keď z piatich metrov doslova prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Skóre zápasu uzavrel svojím premiérovým gólom medzi dospelými odchovanec PSG Moussa Diaby. Ten bol, spolu s Areolom, Kimpembem, Nkunkuom a Rabiotom, jedným z piatich odchovancov, ktorí zasiahli do piatkového zápasu.povedal po zápase Tuchel. Taliansky stredopoliar Marco Verratti sa do zostavy úradujúceho francúzskeho majstra vrátil po zranení: "PSG strelil v každom z úvodných piatich zápasov minimálne tri góly, čím vyrovnal výkon Stade de Reims zo sezóny 1952/1953. Víťazstvo nad St. Etienne bolo tiež šiestym víťazstvom v rade pre trénera Tuchela, čím Nemec prekonal klubový rekord. Parížania naďalej okupujú prvé miesto v tabuľke, ich súperovi patrí priebežná 12. priečka. Už v utorok čaká PSG úvodný duel skupinovej fázy Ligy majstrov na ihrisku FC Liverpool (21.00 SELČ).