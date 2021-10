PSG triumfoval v Ligue 1 a je na čele o 10 bodov, Messi pre zranenie odohral len prvý polčas (video)

Messiho vystriedal Icardi

PSG

Hral väčšinou chrbtom k bránke

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - V predohrávke 12. kola francúzskej futbalovej súťaže Ligue 1 sa Paríž Saint-Germain poriadne natrápil na víťazstvo nad Lille (2:1), ale gólom Ángela di Maríu z 88. minúty ho napokon dosiahol.Parížsky veľkoklub po desiatom víťazstve v domácej ligovej sezóne má na čele tabuľky pohodlný 10-bodový náskok pred Lens, ale jeho fanúšikov zrejme viac zaujíma aktuálny zdravotný stav Lionela Messiho. Argentínsky kanonier síce nastúpil v základnej zostave v útočnom trojzáprahu vedľa Neymara a Di Maríu, ale na začiatku druhého polčasu ho vystriedal krajan Mauro Icardi "Nič vážne sa mu nestalo, aspoň dúfam. Nazval by som to preventívnym opatrením. Pokračovať však nemohol. Verím, že bude k dispozícii na stredajší zápas Ligy majstrov proti Lipsku, hoci v tejto chvíli to neviem potvrdiť," vyjadril sa tréner Mauricio Pochettino na pozápasovej tlačovej konferencii pre Canal Plus.Podľa webu SportingNews.com Messi na pozícii falošnej deviatky v prvom polčase neoslnil. Málo tvoril, lebo v prehustenom strede obrany súpera nemal na to priestor. Preto hral väčšinou chrbtom k bránke. Dvakrát vystrelil mimo bránky a až sedemkrát prišiel o svoju pozíciu s loptou.Jeho striedanie po prestávke však nemalo nič spoločné so slabším prvým polčasom. Podľa francúzskych médií bolo za tým svalové zranenie, ktorým trpel ešte pred zápasom, ale nemalo sa prehĺbiť. Keď odchádzal po prvom polčase z ihriska, chytil si zadnú časť ľavej nohy."Sme v kontakte s lekármi, ale nemôžem nič potvrdiť ani vyvrátiť," zdupľoval Pochettino. "Určite ho to nebolelo viac ako predtým. Bolo to preventívne riešenie, že šiel dolu z ihriska," potvrdil aj strelec víťazného gólu Di María.Na margo utrápeného víťazstva nad Lille argentínsky tréner francúzskeho veľkoklubu dodal: "Vo všetkých aspektoch hry sme boli lepší ako náš súper, ale s tým sa nesmieme uspokojiť. Musíme a vieme zahrať oveľa lepšie. Toto vystúpenie určite nebolo dosť dobré."