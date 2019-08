PSG utrpel prehru už v druhom kole, Silva: Dúfam, že bola posledná

Na archívnej snímke Thiago Silva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. augusta (TASR) - Futbalisti majstrovského Paríža St. Germain utrpeli prvú prehru v najvyššej francúzskej súťaži už v druhom kole nového ročníka. V nedeľnom stretnutí podľahli na trávniku Stade Rennes 1:2 a súper im odplatil prehru rovnakým pomerom zo súboja o národný Superpohár, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta v čínskom Šen-čene.Tentoraz sa garde otočilo, obhajcovia titulu viedli od 36. minúty zásluhou Edinsona Cavaniho, ale Rennes v domácom prostredí zvrátili nepriaznivý vývoj rovnako ako sa to podarilo PSG v Superpohári. Tesne pred prestávkou vyrovnal M'Baye Niang a krátko po zmene strán strelil víťazný zásah Romain del Castillo. Ďalším hrdinom domácich sa stal len 16-ročný Eduardo Camavinga, ktorý režíroval stred poľa a podieľal sa na rozhodujúcom góle. V prvom tíme debutoval iba v apríli.povedal tréner Julien Stephan na margo prvého hráča narodeného od januára 2002, ktorý sa predstavil v jednej z piatich elitných európskych líg.V hviezdnom kádri St. Germain opäť chýbal Neymar, ktorý deň pred zápasom nedokončil tréning. Brazílčan chýbal aj v prvom stretnutí s Nimes (3:0) a už dlhšie sa špekuluje o jeho odchode z Paríža. Športový riaditeľ klubu Leonardo potvrdil, že rokujú s možnými záujemcami. Zverenci Thomasa Tuchela sa bez neho strelecky presadili jedinýkrát a na body im to nestačilo.povedal nemecký kouč.Marquinhosa, ktorý odohral celý duel v strede poľa, mrzel najmä inkasovaný gól do šatne:Neúspechu favorita nezabránil ani ďalší Brazílčan, kapitán a stopér Thiago Silva.povedal Silva pre Canal+.