PSK chce v spolupráci s Migaľovým ministerstvom zrýchliť čerpanie eurofondov, inšpiráciu našli v Poľsku – VIDEO

31.3.2025 (SITA.sk) - Snahu o zrýchlenie a spružnenie čerpania eurofondov zo strany štátu i samospráv vyjadrili po pondelkovom spoločnom stretnutí predstavitelia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vedenia župy, ktorí na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) podpísali v tomto zmysle aj spoločné memorandum.Výstupom rokovania bol tiež podpis štyroch pilotných projektov podporených z eurofondov z rôznych subregiónoch kraja. Témou bol aj rozvoj rekreačnej oblasti Domaša Ako na tlačovej besede uviedol predseda PSK Milan Majerský , pri snahe o zrýchlenie čerpania eurofondov je okrem lepšej kooperácie ministerstva, úradov PSK a miestnych samospráv kľúčová aj spolupráca s ostatnými socioekonomickými partnermi, ktorí sa podieľajú na implementácii projektov."Na konci každého eurofondového projektu je bežný človek, ktorý z neho bude čerpať konkrétne výhody," povedal Majerský. Zlepšienie čerpania by sa podľa neho malo prejaviť na všetkých úrovniach, aby občania mohli čo najskôr pocítiť zlepšenie v oblasti infraštruktúry, ako sú školy, sociálne služby, cyklotrasy a cesty.Podľa nového ministra investícií a regionálneho rozvoja Migaľa je zlepšenie čerpania eurofondov, najmä v oblastiach, ktoré sú ekonomicky slabšie, jedným z hlavných cieľov ministerstva pod jeho vedením. "Prešovský kraj je región s vysokou mierou chudoby a my musíme urobiť všetko pre to, aby sa tento stav zmenil," povedal Migaľ, pričom zdôraznil potrebu rýchlej a efektívnej spolupráce s miestnymi samosprávami.Zároveň informoval o podpise memoranda o vzájomnej spolupráci medzi ministerstvom a PSK, ktoré symbolizuje záväzok urýchliť procesy a zjednodušiť administratívu spojenú s čerpaním fondov. "Dokument je takou symbolickou pripomienkou toho, že ten prísľub zrýchliť procesy, naozaj platí. Chceme, aby procesy čerpania boli rýchlejšie a aby sa vytvorili reálne výsledky, ktoré budú viditeľné v oblasti zlepšenia kvality života občanov," povedal Migaľ s tým, že ide o vôbec prvé podobné memorandum ministerstva.Nedávnu ostrú kritiku od svojho predchodcu na poste ministra a súčasného predsedu parlamentu Richarda Rašiho smerom k vedeniu prešovskej župy za zlé čerpanie eurofondov PSK označil nový minister Migaľ za vec politickú.„Samozrejme, registrujem tú kritiku, ktorú považujem za istú formu politického boja predchádzajúceho vedenia ministerstva a pána predsedu KDH. V tejto chvíli my sme v zastúpení na ministerstve ako nezávislí nominanti, preto sme k tomuto pristúpili nie politicky, ale pragmaticky,“ uviedol minister, podľa ktorého je problém intenzity čerpania na oboch stranách.„Dohodli sme sa preto na vzájomnej spolupráci a na tom, aby sme zrýchlili aj my na ministerstve a ruka v ruke aj na PSK. Toto je cesta ako ukázať, že na Slovensku sa dajú čerpať eurofondy a dajú sa čerpať veľmi rýchlo,“ skonštatoval minister.Štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš priblížil konkrétne kroky k zjednodušeniu a zrýchleniu administratívnych procesov. Podľa jeho slov sa ministerstvo už začalo zameriavať na skrátenie byrokratických krokov, čo umožní rýchlejšie čerpanie eurofondov."Bolo zistené, že dĺžka spracovania žiadostí sa môže skrátiť z mesiacov na dni, pokiaľ bude efektívnejšia komunikácia medzi úradníkmi a mestami," vysvetlil Šalintroš. Ako príklad uviedol častejšie používanie telefónov namiesto korešpondencie. Zdôraznil tiež, že ministerstvo sa inšpirovalo praxou v Poľsku, kde sa procesy čerpania eurofondov riadia oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Kým za severnými hranicami vedie k schváleniu žiadosti v priemere sedem interakcií, na Slovensku je ich 27. "Na Slovensku ešte máme čo zlepšovať, ale máme ambíciu to zmeniť," povedal Šalintroš.Osobitnú pozornosť venovali obidve strany rozvoju oblasti Domaše, ktorá má významný turistický a ekonomický potenciál. „Chceme a máme záujem o to, aby Domaša bola zrevitalizovaná, aby boli čoskoro realitou nielen tzv. plávajúce mólo a cyklotrasa okolo Domaše, ale aj nové pracovné miesta, ktoré s tým súvisia,“ podotkol prešovský župan a upriamil pozornosť aj na okolité Slanské vrchy s výrazným kultúrnym a turistickým potenciálom.Výstupom pondelkových rokovaní je aj podpis štyroch pilotných projektov, ktoré sa budú realizovať v subregiónoch Spiš, Zemplín a Šariš. Medzi podporené projekty patria základné školy v Holčíkovciach, Podolínci a Bardejove, ako aj park v Poprade. "Tieto projekty prinesú konkrétne výhody pre deti a miestnych obyvateľov," dodal Majerský, pričom vyjadril očakávanie, že projekty budú realizované ešte v priebehu tohto roka.