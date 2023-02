Psy a mačky by mali mať väčšiu ochranu pred týraním, páchatelia budú stíhaní pre spracovanie ostatkov

trestnú

zodpovednosť

fyzických

osôb

Zákon reaguje na zistenia orgánov

Zvýšenie ochrany niektorých zvierat

17.2.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania novelu Trestného zákona Cieľom je upraviť, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa a mačku za účelom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich, najmä mäsa, masti, kože či kožušiny.Návrh do parlamentu predložili poslanci hnutia Sme rodina Igor Kašper a predseda NR SR Boris Kollár „Návrh reaguje na zistenia orgánov činných v trestnom konaní, keď v súčasnosti právna úprava Trestného zákona síce umožňuje trestne stíhať páchateľa za týranie, nerieši však prípady, keď páchateľ s protiprávne usmrteným spoločenským zvieraťom ďalej nakladá, a to na účely spracovania jeho ostatkov," uviedli v návrhu predkladatelia.Taktiež sa navrhuje zvýšiť trestnoprávna ochrana zvierat, ktoré sú používané na liečebné, športové alebo rekreačné účely.„Niektoré druhy zvierat, najmä psy, kone a mačky sú používané na liečebné, športové alebo rekreačné účely. Ide o činnosti časovo, odborne i finančne náročné, na ich výkon musia mať zvieratá špeciálnu prípravu," tvrdia navrhovatelia.