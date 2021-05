Psy by už nemali trpieť na reťaziach, ich uväzovanie by malo byť možné iba v určitých situáciách

Parlament prerokuje zmeny

Ovčiarsky a pastiersky pes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Držať psa na reťazi mimo verejných priestranstiev sa má zakázať. Uväzovanie psa by malo byť možné len na dobu jeho kŕmenia, čistenia chovného priestoru, ktoré musí majiteľ preukázať, alebo na dobu vyšetrovania a ošetrovania psa.Prostriedok na uväzovanie bude musieť mať dostatočne široký obojok, aby psy neboli škrtené napríklad uviazaním okolo krku šnúrou na bielizeň.Vyplýva to z návrhu skupiny koaličných poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov.Parlament by sa mal právnej úprave venovať na schôdzi, ktorá sa začne 4. mája. Účinnosť zmeny legislatívy predkladatelia navrhujú od 1. júla.Vlastník alebo držiteľ psa by mohol byť po novom pri držaní psa mimo verejného priestranstva povinný vykonať opatrenia, aby pes v priestoroch, na ktorých je obvykle chovaný, neohrozoval osoby zdržujúce sa v týchto nehnuteľnostiach so súhlasom ich vlastníka alebo nájomcu.Túto povinnosť však vlastník zvieraťa nebude mať voči osobám, ktoré vstupujú na nehnuteľnosť bez súhlasu vlastníka, „keďže inak by držanie strážneho psa v rámci prevencie kriminality nemalo potrebné odstrašujúce účinky".Predkladatelia poukázali na to, že v súčasnosti zákon zaraďuje medzi zvláštne psy ovčiarske psy, pričom pastierske psy sem nezaraďuje.„Rozdiel medzi ovčiarskym psom a pastierskym psom je práve v tom, že ovčiarsky pes sa využíval hlavne na prácu so stádom, kým pastierske psy boli najmä na ochranu stáda na voľnom priestranstve. Z uvedeného dôvodu sa do návrhu zákona dopĺňa aj pastiersky pes," vysvetlili v dôvodovej správe.