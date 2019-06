Psychológ: Aj deti, ktoré majú s učením problémy, treba pochváliť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 18. júna (TASR) – Aj deti, ktoré majú s učením problémy, treba pochváliť, hoci ich výsledky nemusia byť vždy v súlade s rodičovskými predstavami. V súvislosti so záverečným skúšaním v škole, počas ktorého si chcú žiaci opraviť známky, to pre TASR uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde sa zaoberá duševným zdravím detí a mládeže.uviedla Kövérová s tým, že preto by sa mali rodičia pozerať na schopnosti svojich detí realisticky, nemali by ich preceňovať a očakávať od nich priveľa.Žiaci by pred záverečným skúšaním v škole mali jesť päťkrát denne, nemali by zabúdať na raňajky, ktoré by mali pozostávať z vlákniny, cereálií, mliečnych výrobkov a desiatu obohatenú o ovocie a zeleninu.uviedla psychologička. V horúcich dňoch by podľa nej nemali zabúdať na zvýšený pitný režim, ktorý im najlepšie zabezpečí čistá voda.dodala psychologička. Ovocie a zelenina má vo výžive detí nezastupiteľné miesto vďaka bohatému obsahu vitamínov, pre rast kostí je dôležitý vápnik z mliečnych výrobkov a dostatočné množstvo železa si deti doplnia konzumáciou mäsa.Kövérová poznamenala, že posledný mesiac pred prázdninami sa dni postupne predlžujú a teploty sa šplhajú vyššie.tvrdí odborníčka. Podľa nej by mali rodičia deťom nastaviť jasné limity a tých sa držať.poznamenala s tým, že pravidelný režim je základom, aby deti dokázali zvládnuť nápor posledných dní školského roka.