Psychologička: Rodičia by mali mať čas na pomoc deťom s úlohami

Bratislava 4. septembra (TASR) – Rodičia by si mali vyhradiť čas, kedy pomôžu deťom s úlohami. Pri príležitosti začiatku nového školského roka to pre TASR uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.Pri prechode z materskej školy do prvej triedy základnej školy je zmena režimu pre deti náročná.povedala psychologička. To, že vyučovacia hodina bude trvať 45 minút, ešte nechápu, nakoľko v tomto vývinovom období sa u detí pojem o čase ešte len buduje, ale veľmi rýchlo chápu režim vyučovania.povedala psychologička s tým, že rodičia by si mali vyhradiť poobede čas, kedy pomôžu deťom s úlohami. Tento čas by sa podľa nej nemal veľmi meniť a príprava na vyučovanie by nemala byť dlhšia ako jedna hodina aj so zbalením tašky na ďalší deň.Kövérová upozornila, že rodičia by si mali nájsť poobede čas, počas ktorého sa budú s deťmi rozprávať o tom, čo sa im najviac páčilo na škole, na učiteľovi, spolužiakoch. "" uzavrela psychologička.