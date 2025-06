Psychológovia varujú: Konšpiračné teórie môžu oslabovať ekonomiku, spoločenské väzby aj ochranu prírody

Výskumníci skúmali vplyv konšpirácií na spoločnosť

Konšpiračné presvedčenia môžu ospravedlňovať škodlivé správanie

29.6.2025 (SITA.sk) - Súčasné výskumy konšpiračných presvedčení poskytujú dôkazy o tom, že dôvera konšpiračným teóriám môže podkopávať spoločenskú udržateľnosť. Uvádza sa to v článku, ktorý publikoval Medzinárodný tím psychológov pozostávajúci z Jakuba Šrola (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV) Jana-Willema van Prooijena (Vrije Universiteit Amsterdam), a Mariny Maglić (Ivo Pilar Institute Zagreb) v prestížnom časopise Nature Human Behavior.Ako informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied Monika Tináková , článok predstavuje výsledky prehľadovej štúdie, v ktorej autorský kolektív zhŕňa poznatky doterajších výskumov o tom, ako konšpiračné presvedčenia môžu poškodzovať udržateľnosť dnešných spoločností. Je to podľa nich najmä narúšaním vzťahov medzi ľuďmi a skupinami v spoločnosti a prispievaním k spoločenskej polarizácii, podkopávaním verejného zdravia, napríklad znižovaním ochoty dať sa zaočkovať.Autori spomínajú dokonca ohrozovanie základných ľudských práv prostredníctvom podkopávania dôvery inštitúciám, ktoré tieto práva garantujú. Článok s názvom „Ako dôvera konšpiračným teóriám môže poškodzovať udržateľnosť“ sa venuje tiež dopadom na environmentálnu a ekonomickú udržateľnosť.„Udržateľnosť v širokom zmysle chápeme ako schopnosť ľudskej komunity plniť svoje potreby v súčasnosti bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií plniť ich vlastné potreby. Nevenujeme sa preto iba environmentálnej zložke, ale aj sociálnemu a ekonomickému pilieru udržateľnosti,“ uviedol Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.Opakované vystavenie konšpiračným teóriám môže podľa jeho slov buď priamo znižovať udržateľné postoje a správanie ľudí, alebo môžu konšpiračné presvedčenia ľuďom poslúžiť na zdôvodnenie a ospravedlnenie ich vlastných postojov či spôsobov správania, ktoré poškodzujú udržateľnosť.Environmentálnu udržateľnosť môže dôvera v konšpiračné teórie podkopávať znižovaním podpory pre obmedzovanie emisií skleníkových plynov, investícií do čistých zdrojov energie či ochrany zraniteľných ekosystémov. Ekonomickú udržateľnosť zas podkopávaním dôvery a spolupráce medzi ľuďmi a komunitami, znižovaním podpory pre technologické inovácie a poškodzovaním medzinárodných vzťahov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zdravého fungovanie medzinárodného trhu.„Rôzne konšpiračné teórie môžu ovplyvňovať udržateľnosť rôznym spôsobom a nie je vylúčené, že niektoré konkrétne konšpiračné teórie by v tomto ohľade mohli mať aj pozitívny účinok. K tomuto by mohlo dochádzať napríklad v krajinách, kde vysoká miera korupcie či zneužívanie právomocí verejných činiteľov už dnes prispieva k zhoršenej udržateľnosti. Napriek tomu však zdôrazňujeme, že výsledky existujúcich výskumov konšpiračných teórií poukazujú na ich prevažne negatívne dôsledky pre postoje a správanie ľudí v oblasti spoločenskej, environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti,“ dodal Šrol.