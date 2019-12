Psychoterapeutka: Je v poriadku, ak nemáte chuť oslavovať Silvestra

Na archívnej snímke silvestrovské oslavy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. decembra (TASR) – Každý má právo tráviť posledný deň v roku tak, ako aj všetky ostatné, teda po svojom. Psychoterapeutka z Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá pre TASR povedala, že je "úplne v poriadku", ak sa na Silvestra nezabávajú všetci.uviedla Kusá s dôvetkom, že problémom môže byť sociálny kontext, vrátane posudzovania a hodnotenia spôsobu trávenia Silvestra okolím.Podľa jej slov je každý takto rozmýšľajúci v tomto zmysle, aj keď práve nenapĺňa väčšinovú "normu".komentovala odborníčka. Doplnila, že je potrebné preskúmať príčiny, motívy a dôvody takéhoto životného postoja a tiež zhodnotiť, či je to nový prvok v živote.V prípade, že jednotlivec vie o príčinách, môže ich podľa Kusej rešpektovať, alebo s nimi niečo urobiť, napríklad s niekým ich prediskutovať. Ak nechuť k zábave niekoho znepokojuje, je to niečo nové, alebo ak sa pre to niekto cíti ako hendikepovaný či vylúčený, vtedy odporúča tento problém riešiť.dodala.Odporúča však pozrieť sa na to, aký uplynulý rok bol, čo dal a vzal, nahliadnuť do seba a zbilancovať, ako sa človek cíti s tým, čo prežil a ocenil všetko dobré." uzavrela.