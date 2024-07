Púchov slávnostne otvoril zrekonštruované kúpalisko za takmer milión eur, zmenili sa aj ceny vstupného (foto)

Cena približne 975-tisíc eur

19.7.2024 (SITA.sk) - Mesto Púchov otvorilo v piatok dopoludnia zrekonštruované kúpalisko za takmer milión eur. Cieľom rekonštrukcie púchovského kúpaliska bolo nielen znížiť energetickú náročnosť, ale aj zmodernizovať areál tak, aby si na svoje prišli všetci návštevníci nielen z mesta, ale aj zo širokého okolia.Práce na kúpalisku začali ešte v októbri 2023, rozdelené boli do dvoch etáp - jesennej a jarnej. Mesto vynaložilo na realizáciu rekonštrukcie kúpaliska financie z komerčného úveru mesta.„Celý nápad vzišiel od konateľa MŠK Púchov, s.r.o. ešte pred dvoma rokmi. Celková rekonštrukcia kúpaliska vyšla na približne 975-tisíc eur,“ uviedla primátorka mesta Púchov Katarína Heneková , ktorá zároveň poďakovala realizačnému tímu z Mestského úradu Púchov, ktorý sa podieľal na príprave projektu, ako aj priebehu prác a samotnej organizácii slávnostného otvorenia. Začiatku rekonštrukcie kúpaliska predchádzali rôzne petície a nesúhlasné prejavy od niektorých obyvateľov mesta, čo však vedenie neodradilo a v prácach na modernizácii letného kúpaliska pokračovalo ďalej.„Musím povedať, že je zázrak to, že sme stihli kúpalisko otvoriť ešte v tejto sezóne, pretože sme mali problémy s petíciami a pokusmi zmariť túto investičnú akciu, ale stále si myslím, že to bol dobrý nápad, pretože mestské kúpalisko má slúžiť všetkým občanom, ktorí vedia takto využiť svoj voľný čas,“ doplnila primátorka Katarína Heneková.V rámci rekonštrukcie a modernizácie pôvodného bazéna došlo k jeho rozdeleniu na tri samostatné celky - plavecká časť, hydromasážna časť s relaxačnou časťou.„Máme aj dopadovú časť toboganov, keďže súčasťou rekonštrukcie boli aj tri toboganové dráhy a konštrukcia,“ dodal Daniel Babuša, referent investičnej činnosti MsÚ Púchov. Zástupca zhotoviteľa spoločnosti H B H, a.s., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní, Peter Štofaňák, vysvetlil proces rekonštrukcie.„Prvá etapa zahŕňala vyriešenie statických konštrukcií telesa celého 50 metrového bazéna, druhá etapa už riešila samotné atrakcie, tobogany. Vyzdvihol by som, že z pôvodného 50 metrového bazéna sa stal multifunkčný bazén, kde je vybudovaných množstvo atrakcií, ako napríklad hojdací záliv, hríbik a vytvoril sa tu chýbajúci priestor pre deti. Proces rekonštrukcie bol náročný, ale podarilo sa nám práce ukončiť v termíne,“ povedal Štofaňák.Komplexnú dodávku toboganov zabezpečila spoločnosť LM - TRADE, s.r.o. Tobogany sú osadené na nosnej konštrukcii, ktorá je oceľová, so žiarovo zinkovanou povrchovou úpravou, čo zabezpečí bezproblémovú a dlhodobú prevádzku bez korózie.Poslanec Mestského zastupiteľstva Púchov Miroslav Kubičár , ktorý je predsedom Komisie výstavby, investícií, rozvoja mesta a životného prostredia pri MsZ Púchov od začiatku presadzoval myšlienku rekonštrukcie kúpaliska, ktorá sa dotkla aj 50 metrového plaveckého bazéna, nakoľko podľa neho už tento bazén nespĺňal verejný záujem.„Chodilo tu zopár plavcov, medzi nimi i ja, a tak som mal možnosť osobne vidieť, že s bazénom bolo nevyhnutné niečo urobiť. Kompromis, ktorý tu vznikol, že ostali zachované aj dve 50 metrové dráhy a vznikli aj atrakcie, podľa mňa naplnil svoj účel, ako v prospech ľudí narábať s verejnými financiami,“ priblížil Kubičár.Otváracie hodiny púchovského letného kúpaliska sú stanovené od 9:00 do 19:00, v pondelky vždy od 12:00 do 19:00. Zmeny nastali pri cene vstupného, od 19. júla tak dospelí - bez trvalého pobytu v meste Púchov zaplatia za vstup 7 eur, dospelí - s trvalým pobytom v meste Púchov zaplatia 5 eur a deti od päť do pätnásť rokov, ako aj seniori a ŤZP občania budú platiť 3 eurá za vstup. Deti do piatich rokov veku majú vstup zdarma.