Puci chce na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií hovoriť o Remišovej

Róbert Puci, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal na septembrovom zasadnutí zaoberať chatou, ktorú predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová neuviedla v majetkovom priznaní. Debatu chce otvoriť podpredseda výboru Róbert Puci zo Smeru-SD. Remišová považuje útoky za snahu o jej diskreditáciu za to, že upozorňuje na kauzy koalície.Z doteraz známych a dostupných informácií sa podľa Puciho javí, že poslankyňa,porušila zákon tým, že v majetkovom priznaníNa septembrovom rokovaní výboru preto bude Puci navrhovať, aby sa členovia výboru zaoberali ajuviedol Puci vo svojom stanovisku.Pripomína, že Remišová je jednou z poslancov, ktorí žiadajú zmenu zákona o konflikte záujmov, ktorá má priniesť aj prísnejšie majetkové priznania. To podľa Puciho nekorešponduje s konaním poslankyne.Remišová považuje za úsmevné, že ju koaliční poslanci kritizujú za dodržiavanie pravidiel, ktoré sa roky opozícia snaží sprísniť, no koalícia to blokuje.vysvetľuje Remišová.Puci a jeho kolegovia by si podľa nej mali v prvom rade riadne prečítať formuláre na majetkové priznania, ktoré sami schválili.poznamenala. Poukázala, že napríklad minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) neuvádza v majetkovom priznaní podiel na rodinnom dome už celé roky, čo je podľa jej slov jednoznačné porušenie zákona.Za absurdné považuje Remišová, že politici nemusia v priznaní uvádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve firiem, ktorých sú 100-percentní majitelia.doplnila Remišová. Odvoláva sa na listy vlastníctva.Zdôraznila, že ona má všetok svoj majetok evidovaný na seba a neskrýva ho po rôznych firmách.vyhlásila.