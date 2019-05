Puigdemont, obvinený zo vzbury, bude môcť kandidovať do europarlamentu

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 5. mája (TASR) - Španielsky Najvyšší súd v nedeľu vydal stanovisko, že bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, na ktorého je v Španielsku vydaný zatykač, má právo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).Toto stanovisko je v rozpore s názorom Ústrednej volebnej komisie (ÚVK), voči ktorému sa Puigdemont odvolal, informovala agentúra AFP.Ako uviedol španielsky denník El Mundo, definitívny verdikt v kauze vynesie príslušný správny súd v Madride, na ktorý sa Najvyšší súd obrátil s výzvou, aby "" vydal záväzné rozhodnutie. Najvyšší súd totiž uviedol, že nemá kompetenciu vydať konečné rozhodnutie v tejto kauze.Puigdemont v roku 2017 ušiel do Belgicka, aby sa v Španielsku vyhol súdnemu vyšetrovaniu pre pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.Španielska ÚVK ho vylúčila z volieb do europarlamentu koncom apríla. Puigdemontova strana Spoločne za Katalánsko (JxCat) v reakcii na to obvinila volebnú komisiu, že chce prekaziť kandidatúru Puigdemonta, "".ÚVK vtedy vylúčila z volieb aj ďalších dvoch katalánskych politikov a členov Puigdemontovej vlády: Toniho Comína a Claru Ponsatíovú, ktorí tiež ušli pred súdnym vyšetrovaním do exilu.Španielsky Najvyšší súd sa vo svojom jednomyseľne prijatom rozhodnutí uzniesol, že neexistujú žiadne dôvody na to, aby boli títo traja politici vylúčení z volieb. definitívny verdikt však vynesie príslušný správny súd v Madride.Najvyšší súd v zdôvodnení svojho rozhodnutia dodal, že právo byť volený je základným právom zaručeným ústavou a ani útek z krajiny nemôže byť dôvodom pre nevoliteľnosť.Katalánsky expremiér začiatkom marca tohto roku uviedol, že nastal čas na ďalší krok smerom k "". "" napísal v tejto súvislosti na sociálnej sieti Twitter.Jeho kandidatúru za poslanca EP oznámili vtedy predstavitelia strany JxCat. Tá vznikla pred regionálnymi voľbami v Katalánsku v roku 2017 po tom, ako sa Puigdemontova Katalánska európska demokratická strana (PDeCAT) spojila so skupinou nezávislých osobností. PDeCAT momentálne v EP zastupuje jeden zákonodarca.Puigdemont ušiel zo Španielska do Belgicka v októbri 2017, deň po tom, ako separatisti i napriek varovaniam Madridu vyhlásili nezávislosť Katalánska.Hoci španielske orgány obvinili Puigdemonta zo vzbury, ten doposiaľ úspešne vzdoruje snahám o svoje vydanie do vlasti.V poradí dvanáste voľby do EP sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. V Španielsku je termínom ich konania 26. máj.