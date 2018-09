Puigdemont popiera, že by ho v exile financovali flámski nacionalisti

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. septembra (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont by uvítal, keby predseda Európskej rady Donald Tusk zohral rolu sprostredkovateľa pri riešení katalánskej krízy. Puigdemont to uviedol v rozhovore pre belgickú televíziu RTBF.Dodal, že to píše aj vo svojej knihe s názvom Katalánska kríza, príležitosť pre Európu. Spresnil, že žiadosť o sprostredkovanie pri riešení katalánskej krízy adresoval síce celej EÚ, ale v prvom rade Tuskovi, ktorý sa ako "jediný počas katalánskej krízy vyjadroval s rešpektom".Puigdemont v rozhovore s ľútosťou konštatoval, že európske inštitúcie "nepodporujú katalánsku kauzu".dodal. Pripomenul aj represie a neprijateľnú policajnú brutalitu, ktorú Katalánci zažili vlani 1. októbra, keď sa v regióne konalo referendum o jeho odštiepení sa od zvyšku Španielska. Konanie tohto plebiscitu i jeho výsledok označili španielske úrady a ústavný súd za nelegálne.Katalánsky politik uviedol, že vo veci štatútu Katalánska bude nutné dopracovať sa ku kompromisu, a to dialógom s vládou v Madride.Uznal tiež, že ani katalánsky národ nie je jednotný, pokiaľ ide o vyhlásenie nezávislosti regiónu.zdôraznil a vyslovil sa za celospoločenskú diskusiu o štatúte Katalánska.Dodal, že do Katalánska by sa rád vrátil hneď, ako to bude možné. Uviedol však, že podmienky pre jeho návrat ešte nenastali, lebo "pretrvávajú voči nám tvrdé represie, ktoré nám bránia vyjadrovať sa a ktoré nás odsudzujú - prakticky pred vynesením rozsudku - na dlhý pobyt vo väzení".Puigdemont v rozhovore poprel, že ho v Belgicku finančne podporuje Nová flámska aliancia (N-VA). Uviedol tiež, že od tejto strany nedostal ani ponuku, aby za ňu kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uviedol, že to "ani nie je mojím cieľom, lebo politiku robím pre Katalánsko".Vyjadril sa aj ku kandidatúre francúzskeho expremiéra Manuela Vallsa na funkciu primátora Barcelony. Podľa neho Valls má právo kandidovať, ale samotný Puigdemont považuje za zvláštne, že človek, ktorý nevie o Barcelone všetko a nepozná potreby Barcelončanov, si "trúfne tvrdiť, že zvládne všetky výzvy tohto mesta, jedného z najdôležitejších v Európe".